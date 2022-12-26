قبل زفافك بفترة.. 4 وصفات لتطويل الشعر

تحلم كل عروس بالحصول على شعر قوي وناعم وطويل لكونه يمنحها الكثير من الأنوثة والجمال، ويجعل إطلالتها في يوم زفافها جذابة، إذ يستطيع مصفف الشعر أن يستخدمه في التسريحات المميزة أو حتى من خلال تركه منسدلاً على أكتافك بطريقة مميزة، ولأن الخلطات الطبيعية تُعتبر من أكثر الأساليب المفيدة لتطويل الشعر وتخليصه من المشاكل، فقد اخترنا لك وصفات قديمة لتطويل الشعر قبل الزفاف.

– وصفة زيت جوز الهند لتطويل الشعر

من المعروف أن فوائد الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر أكثر من أن تُحصى، لذلك ننصحك عزيزتي العروس بزيت جوز الهند لتطويل شعرك وفي الوقت نفسه حمايته وتنعيمه وترطيبه، فقط قومي بدهن شعرك بزيت جوز الهند الدافئ، ودلكي شعرك به لعدة دقائق، ثم غطيه بالقبعة واتركيه لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه بالماء والشامبو كالمعتاد، ويمكنك خلط هذا الزيت مع زيوت طبيعية أخرى لمضاعفة فوائده، مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز.

– وصفة الزنجبيل لتطويل الشعر

يساعد قناع الزنجبيل على نمو الشعر، لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في البصيلات، وكل ما عليك لفعله هو مزج ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند، ويُنصح بتدليك المزيج بفروة الرأس باستخدام أطراف الأصابع لمدة 5 دقائق، لتحسين الدورة الدموية، ثم ترك المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم شطف الشعر بالشامبو، مع تكرار هذا القناع لمدة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

– وصفة البيض وزيت الزيتون

يساعد قناع الشعر بالبيض وزيت الزيتون على نمو الشعر لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة، ويُنصح بمزج البيض النيئ مع زيت الزيتون في وعاء عميق، مع إضافة الخل أو العسل، ويفضل رش الماء على الخليط للتأكد من وجود ما يكفي لتغطية الشعر، ثم وضع الخليط على الشعر الجاف مع تدليك فروة الرأس باستمرار، وتمشيط الشعر لتوزيع المزيج بكل الجوانب، ثم تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية، وترك القناع لمدة 15 إلى 30 دقيقة، ثم شطف الشعر بالشامبو عدة مرات لإزالة القناع.

– وصفة الحلبة والحناء لتطويل الشعر

من أقدم الوصفات المغربية خليط الحلبة والحناء، حيث يتمتع بقدرة فعالة على المساعدة في تطويل شعرك قبل الزفاف، فقط قومي بغلي كوبين من الماء مع 4 ملاعق من بذور الحلبة الطازجة، ثم صفي الماء وأضيفي له 100 غرام من الحناء لتحصلي على خليط متجانس، وضعي المزيج على شعرك من الفروة حتى الأطراف، وغطيه بقبعة بلاستيكية لمدة 3 ساعات، وبعد ذلك اغسلي شعرك بالماء والشامبو، ثم رطبيه، وطبقي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.