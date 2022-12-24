نصائح أساسية للعناية بالشعر الدهني

على الرغم من أهمية المادة الدهنية في حماية الشعر من التلوث، بيد أنها تصبح مضرّة بالشعر حين يتمّ إفرازها بصورة فائضة عن الحاجة، إذ تزيد من لمعان الشعر. ولعلاج هذه المشكلة بعيداً عن العلاجات المكلفة؟ ما عليك سوى اتباع روتين خاص في العناية بالشعر الدهني:



– اختيار شامبو مناسب

اختيار شامبو مناسب للشعر الدهني، يعد من الأمور الأساسية لعلاج مشكلة الزيوت. لذا، اختاري شامبو لطيف جداً بدرجة حموضة محايدة. واحرصي على استعمال كميات صغيرة جداً من الشامبو المخفّف جيداً اثناء الاستحمام، ولا تتركيه فترة طويلة على شعرك، حيث من الأفضل شطفه جيداً وبسرعة عن الشعر.

– أخطاء تضر بالشعر الدهني

فرك الرأس بقوة باستخدام الأظافر عند غسل شعرك بالشامبو.

استعمال شامبو الأطفال، لأنه لطيف جداً وله تأثير في زيادة دهنية الشعر، وهو ليس مناسباً للمراهقين والبالغين.

غسل شعرك مرّتين متتاليتين إذ سيؤدي إلى حرمان فروة الرأس من الزيوت اللازمة.

المياه الساخنة جداً.

استخدام مجفّف الشعر على مسافة قريبة جداً من الجذور.

– كيفية العناية بالشعر الدهني

دلّكي فروة رأسك بلطف قليلاً قبل الشامبو، فمن شأن ذلك أن ينشّط الدورة الدموية.

اغسلي شعرك الغسلة الأخيرة بالماء البارد، من أجل تلطيف الشعر ومنحه البريق (وليس اللمعان).

جفّفي شعرك بعد الاستحمام بمنشفة لطيفة للتخلّص من الماء الزائد.

اضبطي مجفّف الشعر على درجة حرارة متوسطة وأبعديه مسافة 15 سنتمتراً عن شعرك ولا تركّزي على منطقة واحدة أكثر من 15 ثانية.

– كيفية تسريح الشعر الدهني

لا تستخدمي أبداً مشطاً معدنياً على شعرك المبتلّ، بل استخدمي مشطاً عظمياً أو بلاستيكياً. ويجب أن تكون أسنان المشط دائرية وناعمة لكيلا تضرّ بمسام الشعر. ولا تستخدمي أبداً المشط أو الفرشاة ذات الأسنان الضيّقة المتقاربة، لأنها ستساعد على تنشيط إفراز الزهم. تجنّبي الجل الذي يجعل شعرك باهتاً ودهنياً، ولا تستخدمي الزيوت التي تثقل الشعر وإن كانت تعطيه البريق.

– طرق العناية بالجذور الدهنية وأطراف جافة للشعر

فقد الشعر سلاسته بحيث لا يسمح للزهم بالانزلاق ليصل إلى كافة أنحاء الشعر جرّاء تطبيق صبغات الشعر عدّة مرات، وأيضاً نزع اللون وتجفيفه بكثرة على درجة حرارة مرتفعة. فما عليك سوى اتباع الخطوات الآتية:

طبّقي قناع خاص للشعر ذات خصائص فعّال في امتصاص الزيوت الزائدة في فروة الرأس.

عند تطبيق ماسك تنعيم الشعر، احرصي تطبيقه على جذور الشعر فقط وليس على فروة الشعر.

– استخدام زيوت مغذية على أطراف الشعر (ليس الجذور).

عدم تدليك فروة الرأس، إذ بذلك تنشّطين الدورة الدموية، وبالتالي يصعد الزهم على سطح فروة الرأس.

بالإضافة إلى العناية التي ستوفّرينها لشعرك، لا بدّ من اتباع بعض النصائح التي نقدمها لك، لشعر صحي وحيوي:

الحرص على النوم لساعات كافية، على ألا تقل عن 8 ساعات يومياً.

اتباع نمط غذائي صحي، غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزّز صحة الشعر وتمنحه النضارة والحيوية.

الحرص على تطبيق أقنعة خاصة بنوعية شعرك سواء عند مصفّف الشعر أو في المنزل، لحمايته من المشكلات التي تؤثّر سلباً على جماله كالتقصف والجفاف وغيرها.

الابتعاد عن التسريحات التي تتطلّب شدّ الشعر بقوة.

– فرد الشعر أثناء النوم.

عدم استخدام مستحضرات الشعر غير الموثوق بها ،حيث بعضها يحتوي على مواد تؤذي الشعر.

تطبيق أمصال تعنى بحماية الشعر.

ارتداء قبعة أثناء التعرّض لأشعة الشمس ما فوق البنفسجية، لضمان عدم جفافه.