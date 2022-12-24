ديسمبر 25, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فيديو لمراسلة تلفزيونية في موقف مرعب.. والسبب “مزحة”

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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فيديو لمراسلة تلفزيونية في موقف مرعب.. والسبب “مزحة”

تعرضت مراسلة كانت تغطي أخبار الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، لموقف مرعب، بعدما فاجأها رجل يرتدي تميمة فريق “أوكلاهوما سيتي ثاندر”.

وبينما كانت المراسلة بروك أولزيندام تستعد للظهور في بث مباشر، اقتربت التميمة منها دون أن تلاحظ ذلك، لتتسبب بخوفها عندما التفتت نحو الوجه الذي وقف جانبها.

وأظهر مقطع فيديو أولزيندام وهي تنفجر ضاحكة بعد اكتشافها للمقلب الذي وقعت ضحيته.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أولزيندام لمثل هذه المقالب، إذ سبق لها أن صورت بمقلب مماثل من تميمة فريق “نيو أورلينز بيليكانز”.

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