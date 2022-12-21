وصفة اليوم.. شاكرية باللحم

استعدي لتطبيق وصفة شاكرية باللحم خطوة بخطوة، طبق شهي ومميز ومليء بالفائدة يمكنك تقديمه على مائدة الغداء بجانب الأرز بالشعيرية، جربي الوصفة الآن واستمتعي بالطعم الرائع.

المكونات

– 3 قطع من لحم الغنم.

– علبة من الزبادي.

– بيضة.

– ملعقة كبيرة من النشا.

– حبة من البصل المقطع.

– عودان من القرفة.

– 6 فصوص من القرنفل.

– 5 حبات من الهيل.

– ورقتان من ورق الغار.

– نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

– سلق اللحمة

تسلق اللحمة في قدر الضغط المملوء بالماء مع البصل والملح والقرفة والقرنفل والهيل وورق الغار لمدة ساعة.

– تسخين الزبادي

يصفى الزبادي مع البيضة باستخدام مصفاة معدنية في قدر متوسط على نار متوسطة، ويحرك برفق.

– سكب المرق فوق الزبادي

يصفى مرق اللحم فوق الزبادي الدافئ مع تحريكه جيداً حتى الحصول على القوام المطلوب.

– تقديم الشاكرية باللحم

تقطع قطع اللحم إلى قطع صغيرة وتقدم مع الزبادي مباشرة في طبق التقديم، عادة مع يقدم مع الأرز الأبيض.