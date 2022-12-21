رانيا يوسف: بناتي يشجعونني على اختيار ملابسي

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا، والذي تحدثت من خلاله عن أبرز مواقفها الحياتية وكذلك أهم أعمالها السينمائية، مشيرة لموقفها من الزواج.

وقالت رانيا يوسف عن موقفها من الزواج قائلة: “لو الزمن رجع بيا متجوزش تاني بعد خوض تجربة الزواج في المرة الأولى، بمعنى متجوزش تاني ولا تالت مرة”، مشيرة إلى الصداقة التي تجمعها بطليقها السابق والد بنتها لأنه “صديق كويس”.

وتحدثت رانيا يوسف عن رغبتها في الحياة قائلة: “يمكنني العيش بجزيرة بمفردي بدون موبايل، وأنا نفسي الحياة تكون من غير تليفون، وولادي هما اللي بيشجعوني على لبسي دايما، وعاوزة أغير حسن النية اللي فيا”.

وعبرت رانيا يوسف عن حبها للأطفال قائلة: “أنا لو مكنتش ممثلة كنت هبقى بيبي سيتر لأني بحب الأطفال جدا، وبالتحديد من سن 7 لما أقل من المفضلين”، مشيرة لأمنيتها في الحياة “بناتي يخلصوا تعليمهم ويشتغلوا يوقفوا على رجليهم، والستر وأن ربنا يرزقني وربنا يكفينا شر المرض».

وأضافت “مش بكذب خالص مش بعرف أكذب، أنا بحب ربنا لكن مش بخاف منه وعلشان بحبه مش بحب أكذب ومعنديش أني أخاف من البشر هما طول الوقت عاوزني أني أقول اللي هما عايزين يسمعوه، بجاوب على الأسئلة من قلبي، مبعرفش أجامل ومش محتاجة أعمل كده علشان أكسب الناس أخسر نفسي”.