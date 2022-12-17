“رسم وشوم”.. زوجات لاعبي الأرجنتين يقطعن وعداً حال الفوز بكأس العالم

كشفت صديقة الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع المنتخب ومانشستر يونايتد، أن زوجات وصديقات لاعبي منتخب الأرجنتين بأكمله قطعن وعدًا على أنفسهن في حال تتويج ليونيل ميسي ورفاقه بكأس العالم 2022.

وتواجه الأرجنتين فرنسا يوم الأحد على ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم، بعدما فازت الأولى على كرواتيا وهزم “الديوك” المنتخب المغربي في مباراتي نصف النهائي.

وقالت موري في تصريحات لأحد البرامج الأرجنتينية التلفزيونية: خلال عشاء اجتمعنا خلاله جميعًا، قررنا أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، نرغب في رسم وشوم متطابقة لتخليد تلك اللحظة التاريخية وقد قطعنا وعدًا.

وتابعت: لم نقرر بعد شكل الوشم، لأن البعض أراد شيئًا والآخر يريد شيئًا آخر، تم طرح عدة مقترحات.

وأكدت موري أن الحصول على وشم طبق الأصل من النسخة الذهبية لكأس العالم كان أحد الأفكار التي تمت مناقشتها.

وتتواجد زوجات وصديقات اللاعبين في الدوحة منذ الخسارة من السعودية في دور المجموعات.