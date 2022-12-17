وصفة اليوم.. حلاوة طحينية
حلاوة طحينية … تعتبر الحلاوة بالطحينية من وصفات الحلويات العربية التقليدية المعروفة على السفرة العربية، وتحضيرها في المنزل في غاية البساطة، جربيها من، وقدميها على سفرة الفطور.
المقادير
– سكر البودرة: كوب
– حليب بودرة: كوب
– الطحينية (راشي): كوب
– مكسرات: نصف كوب (منوعة بحسب الرغبة)
طريقة التحضير
– في وعاء عميق، ضعي السكر البودرة، والحليب، والطحينية، وامزجي المكونات جيداً باستخدام ملعقة الطعام حتى يصبح المزيج عجينة متماسكة ولينة.
– أضيفي المكسرات إلى العجينة واعجني باليد.
– جهزي وعاء عميق، وضعي داخله طبقة ورق نايلون شفاف مع مراعاة إبقاء أطراف ورق النايلون خارجة من الوعاء.
– وزعي المكسرات في أسفل طبقة النايلون.
– أضيفي العجينة الممزوجة بالمكسرات إلى الوعاء، واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين.
– أخرجي النايلون من الوعاء مع العجينة، ثم اقلبيها في طبق مسطح للتقديم، وقدميها.