خلطات طبيعية لتفتيح لون البشرة

هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي تعتمد على خلطات منزلية لتفتيح لون البشرة والعناية بها، بعيداً من المستحضرات التجميلية، ومن أبرزها: ماسك الزبادي، دهان البرتقال، دهان الكركم ودهان الألوفيرا.

ماسك الزبادي: فرك الزبادي على الوجه برفق وتركه مدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر. ويمكنك أيضاً خلط الزبادي بالعسل وصنع قناع الوجه حيث تضعينه لمدة ربع ساعة.

كرّري العملية يومياً لمدة أسبوعين.

دهان البرتقال: طحن قشور البرتقال المجفّفة لتصبح بودرة، ثم مزجها مع العسل، ووضعها على الوجه من 15إلى 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر.

كرّري العملية مرتين في الأسبوع.

دهان الكركم: اصنعي قناع الوجه بمزج بودرة الكركم مع الحليب الكريمي، وضعيه لمدة تُراوح بين 20 و25 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرّري العملية 3 مرات في الأسبوع.

دهان الألوفيرا: ادهني سائل النبتة يومياً لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار العملية يومياً.