أديل: خضعتُ للعلاج النفسيّ 5 مرّات يوميّاً

كشفت النجمة العالمية أديل خضوعها لـ 5 جلسات علاج نفسيّ يوميّاً أثناء فترة طلاقها من زوجها سيمون كونيكي، لتتمكّن من التغلّب على رهبة حفلاتها في لاس فيغاس، وتقديم أفضل ما لديها لجمهورها.

وفي التفاصيل، تحدّثت النجمة خلال حفلتها “Weekends With Adele” عن تفاصيل خاصّة من حياتها الشخصية بعدما اضطرّت إلى تأجيل حفلاتها 10 أشهر بسبب مشاكل في الإنتاج.

وأشارت إلى أنّها بدأت تتلقى العلاج مرّة أخرى، لأنّها بقيت من دونه لفترة طويلة، وشعرت بأنّها في حاجة ماسّة للبدء في العلاج من جديد.

وتابعت: “بينما كنت أعاني من آثار الطلاق، كنت أقوم بخمس جلسات علاجية في اليوم. لكنّني توقّفت عن تحميل نفسي مسؤولية سلوكي والأشياء التي سأقولها”.

وأردفت: “أنا الآن أفعل ذلك لأنّني أريد فقط التأكّد من إمكانيّة إعطائكم كلّ شيء”.

وحثّت جمهورها باكيةً على تقدير الصداقة قبل كلّ شيء، شارحةً بأنّ أصدقاءها لا يقدّرون بثمن، وقد وقفوا إلى جانبها بعد طلاقها المؤلم، كما وصفته.

واعترفت أنّها عاطفية جداً وتحاول السيطرة على عواطفها وعدم الانفعال. كما أشارت إلى أنّها لا تزال تشعر بالرهبة والخوف من الوقوف على المسرح، لذا أصرّت على القيام بسلسلة حفلات في لاس فيغاس، لتثبت لنفسها أنّها قادرة على ذلك.