بعد 20 عاماً من طرحه .. جنيفر لوبيز تعلن عن جزء ثانٍ من ألبومها الشهير

بعد مرور عشرين عاماً على ألبومها الغنائي (ذس إز مي… ذن) “هذا أنا… ثم”، أعلنت المغنية والممثلة جنيفر لوبيز، أنها ستصدر العام المقبل جزءاً ثانياً بعنوان (ذس إز مي… ناو) “هذا أنا… الآن”.

وشاركت المغنية البالغة من العمر 53 عاماً، والتي حذفت منشورات من حسابها الرسمي على إنستغرام في الآونة الأخيرة، مقطعاً مصوراً على منصة التواصل الاجتماعي، أعادت فيه نشر صورتها من غلاف ألبومها الذي صدر عام 2002 مرتدية ثوباً وقبعة زهريين، قبل أن تظهر بهيئتها الحالية وهي تقول “هذا أنا ثم… هذا أنا الآن”.

وكان ألبوم عام 2002، الذي ضمَّ أغنيات ناجحة مثل (جيني فروم ذا بلوك) و(أول آي هاف)، مستوحى من علاقة لوبيز في ذلك الوقت بالممثل بن أفليك. وكان النجمان اللذان أطلق عليهما اسم “بنيفر” مخطوبين، لكنهما ألغيا زواجهما في 2003 قبل أن ينفصلا بعدها ببضعة أشهر، وأعادا إحياء قصة حبهما مرة أخرى العام الماضي، وتزوّجا في الصيف، وفي منشورها على إنستغرام ذكرت لوبيز عناوين الأغنيات التي يضمها الألبوم، وعددها 13، من ضمنها أغنية تسمى (دير بن بارت تو)، (عزيزي بن الجزء الثاني).

يشار إلى أنه قبل أشهر تزوّج النجمان الأمريكيان جنيفر لوبيز وبن أفليك، في زفافٍ بسيط جداً، بولاية لاس فيغاس، وحصلا خلاله على شهادة الزواج من دون أي مراسم احتفالية، ووسط تكتمٍ شديد، وبفستانٍ قديم يحمل توقيع زهير مراد.