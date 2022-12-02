كورية الأصل.. مينا سوتشوي تفوز بلقب ملكة جمال الأرض 2022

فازت الكورية الجنوبية مينا سوتشوي بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2022، في المسابقة التي استضافتها الفلبين.

وشملت الإعلان عن 4 ملكات جمال بألقاب مختلفة حسبما ذكرت صفحة “ميس إيرث” على “تويتر” وهي:

ملكة جمال الأرض: فازت بها الكورية الجنوبية مينا سوتشوي.

ملكة جمال الهواء: فازت بها الأسترالية شيردان مورتلوك.

ملكة جمال الماء: فازت بها الفلسطينية نادين أيوب.

ملكة جمال النار: فازت بها الكولومبية أندريا أغويليرا.

ونشرت الصفحة صورا ومقطع فيديو يرصد لحظة تتويج ملكات الجمال خلال المسابقة.

وأكدت الفلسطينية نادين أيوب أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض هدفها المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.