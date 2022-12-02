لسبب غريب.. امرأة تطلب تعويضاً 5 ملايين دولار من “إندومي”

رفعت امرأة من فلوريدا دعوى قضائية جماعية ضد منتج مكرونة سريعة التحضير “إندومي” من شركة كرافت هاينز، فيلفيتا.

سبب الدعوى أن المكرونة والجبنة الخاصة بها استغرقت وقتًا طويلاً وخطوات كثيرة للتحضير.

ووفقًا لوثائق المحكمة، أقامت أماندا راميريز دعوى قضائية جماعية ضد شركة Kraft Heinz Foods الشركة الأم لشركة Velveeta، طالبة الحصول على تعويض يصل إلى 5 ملايين دولار.

من الدوافع الرئيسية في دعوى راميريز أن مكرونة لم تستغرق في الواقع 3 دقائق ونصف للتحضير – وأن خطوة الطهي في الميكروويف فقط استغرقت هذا الوقت الطويل.

وقال راميريز في الدعوى “عبارة جاهز في غضون نصف دقيقة “خاطئة ومضللة لأن المنتج يستغرق أكثر من 3 دقائق ونصف للتحضير للاستهلاك”.

وأضافت: “يجب طهي المنتج في الميكروويف لمدة تقل عن 3 دقائق ونصف، بحيث يمكن أن تكون جميع خطوات التحضير أنجزت في إطار زمني مدته 3 دقائق ونصف “.

وكتبت راميريز أنها شعرت بالتضليل لأن الميكروويف كان مجرد خطوة من أربع خطوات لطهي المعكرونة والجبن المطبوخ. وأضافت أنها رفعت الدعوى الجماعية لأن آخرين “تعرضوا لنفس التصورات غير العادلة والمضللة”.

في المقابل، قال متحدث باسم كرافت هاينز: “نحن على علم بهذه الدعوى التافهة وسندافع بقوة ضد المزاعم الواردة في الشكوى”.

كجزء من الدعوى القضائية، تدعي المدعية أيضًا أن فيلفيتا جنت أرباحًا غير مشروعة من الإعلانات الكاذبة، مشيرة إلى أنها لم تشعر بالخداع من المنتجات الأخرى.

وقالت الدعوى: “نتيجة للإقرارات الكاذبة والمضللة، يُباع المنتج بسعر ممتاز، ما لا يقل عن 10.99 دولار تقريبًا لثمانية أكواب 2.39 أوقية، باستثناء الضرائب والمبيعات، أعلى من المنتجات المماثلة بطريقة مضللة”.

ويعود إلى أندو موموفوكو، الذي عرف أيضا بلقب “مستر نودلز”، وهو رائد أعمال تايواني، الفضل في كونه أول من ابتكر فكرة النودلز أو الشعرية الرفيعة سريعة التحضير.

وأبتكر موموفوكو هذا الابتكار الرائد، للمرة الأولى على مستوى العالم في عام 1958، وكانت النودلز بمثابة اختراع ثوري، وباتت تمثل “غذاءً عالمياً”. ومنذ ابتكار أندو لها في خمسينيات القرن الماضي، يتم تحضير الشعيرية سريعة التحضير بالطريقة نفسها إلى يومنا هذا.

وقدم أندو ابتكاره للعالم للمرة الأولى في عام 1958، تحت مسمى تسويقي رسمي هو “تشيكن رامن “، بمعنى حساء المكرونة. وحققت النودلز نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً هائلاً من داخل وخارج اليابان، وحقق أندو مبيعات سنوية من تجارته وصلت إلى 4.3 مليارات ين بعد خمس سنوات فقط من بدايته، وحصل على لقب “Mr. Noodle”.

وفي الوقت الحالي، تعد النودلز أو الإندومي، من أكثر المنتجات شعبية وطلباً حول العالم، وقد سجل عام 2015 وحده استهلاك ما يقارب 97.7 مليار وجبة نودلز في 52 دولة حول العالم، وذلك تبعاً للمنظمة العالمية للمكرونة الفورية.