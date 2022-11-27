بطلة فيلم “فلاش دانس”.. وفاة الممثلة الامريكية إيرين كارا

توفيت إيرين كارا الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الحاصلة على جائزتي أوسكار وجرامي والتي اشتهرت بعملها في فيلمي (فلاش دانس) “رقصة سريعة” و(فيم) (الشهرة) الحائزين على جائزة الأوسكار وجرامي حسبما قالت مديرتها للدعاية.

وقالت جوديث موس في بيان نشرته على تويتر إن كارا (63 عاما) توفيت في منزلها ب‍فلوريدا وإن سبب الوفاة غير معروف حاليا.

وأضافت في البيان “كانت روحا موهوبة جميلة سيعيش إرثها إلى الأبد من خلال موسيقاها وأفلامها”.

وبدأت مسيرة كارا المهنية في مجال الأعمال الاستعراضية في سن مبكرة وامتدت إلى المسرح والتلفزيون والموسيقى والسينما. وحققت كارا انطلاقة كبيرة في عام 1980 عندما لعبت دور كوكو هرنانديز في الفيلم الموسيقي الشهير “فيم”.

وحصلت الأغنية الرئيسية بالفيلم والتي غنتها كارا بجائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية وحصلت بفضلها كارا على ترشيحين لجائزة جرامي من بين جوائز أخرى.