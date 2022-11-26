قبلة حسين فهمي لشمس الكويتية تثير الجدل (صور)

تعرضت النجمة شمس الكويتية لموجة من الانتقادات واللوم، بسبب صورة تجمعها بالفنان حسين فهمي.

ونشرت شمس 4 صور جديدة، من حفل ختام الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله “مصر أم الدنيا”.

وأثارت صورة تجمعها بالفنان حسين فهمي موجة من الجدل، إذ ظهر خلالها وهو يقبلها، وعلى وجهها ابتسامة عريضة.

وتفاعل المتابعون مع الصورة، وجاءت تعليقات فريق منهم إيجابية تمدح جمال شمس وحضورها، وفريق آخر كتب تعليقات سلبية منتقدا قبلة حسين فهمي، ومن أبرز هذه التعليقات “هل من الضروري البوس” و”حسين فهمي ما يشبع بوس” و”هذه البوسة مكلفة”.

وتشارك الفنانة شمس الكويتية في بطولة مسلسل “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف، والمقرر عرضه في رمضان 2023.