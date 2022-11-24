وصفة اليوم.. الزلابية
الزلابية أو الزلابيا من الحلويّات التي تنتشر في الدول العربيّة بشكلٍ كبيرٍ وخاصّةً في المَغرب العربي وتونس والجزائر وليبيا والعراق.
المكونات
– كوبٌ من الطحين.
– كوبٌ من النشأ.
– كوبٌ وربع من الماء الدافئ.
– ملعقةٌ كبيرةٌ من الخميرة.
– ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الزعفران.
– زيت قلي حسب الحاجة.
مكونات القطر
– خمسة أكوابٍ من السكّر.
– كوبانِ من الماء.
– كوبٌ من عَصير الليمون.
– ماء ورد وهيل وزعفران.
طريقة التحضير
– نضع الخميرة في كوبٍ من المَاء الدافىء، ونتركها لمدّة ربع ساعة في مكانٍ دافىء.
– نضع الماء والسكر في قدرٍ على النار ثمّ نُضيف عصير الليمون وماء الورد والهيل والزعفران، ثم نرفع القدر عن النّار ونتركه جانباً ليبرد.
– نُحضر وعاءً عميقاً ثم نخلط الطحين والنشا والخميرة بشكلٍ جيدٍ باستخدام الملعقة حتى يصبح المَزيج متجانساً، ثم نترك الخليط جانباً لمدة ساعة حتى يرتاح.
– نُحضر مقلاةً واسعةً، ونضع بها زيت القلي ثم نتركها على نارٍ عالية الحرارة حتى يسخن الزيت.
– نُشكّل عجينة الزلّابية على شكل دوائر، ونضعها في الزيت الساخن، ونتركها حتى تنضج، ومن ثم نخرج الزلابية ونضعها في الشيرة المُجهّزة لمده خمس دقائق، ثم نقدّمها.