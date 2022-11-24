نوفمبر 25, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وصفة اليوم.. الزلابية

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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وصفة اليوم.. الزلابية

الزلابية أو الزلابيا من الحلويّات التي تنتشر في الدول العربيّة بشكلٍ كبيرٍ وخاصّةً في المَغرب العربي وتونس والجزائر وليبيا والعراق.


المكونات
– كوبٌ من الطحين.
– كوبٌ من النشأ.
– كوبٌ وربع من الماء الدافئ.
– ملعقةٌ كبيرةٌ من الخميرة.
– ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الزعفران.
– زيت قلي حسب الحاجة.

مكونات القطر

– خمسة أكوابٍ من السكّر.
– كوبانِ من الماء.
– كوبٌ من عَصير الليمون.
– ماء ورد وهيل وزعفران.

طريقة التحضير
– نضع الخميرة في كوبٍ من المَاء الدافىء، ونتركها لمدّة ربع ساعة في مكانٍ دافىء.

– نضع الماء والسكر في قدرٍ على النار ثمّ نُضيف عصير الليمون وماء الورد والهيل والزعفران، ثم نرفع القدر عن النّار ونتركه جانباً ليبرد.

– نُحضر وعاءً عميقاً ثم نخلط الطحين والنشا والخميرة بشكلٍ جيدٍ باستخدام الملعقة حتى يصبح المَزيج متجانساً، ثم نترك الخليط جانباً لمدة ساعة حتى يرتاح.

– نُحضر مقلاةً واسعةً، ونضع بها زيت القلي ثم نتركها على نارٍ عالية الحرارة حتى يسخن الزيت.

– نُشكّل عجينة الزلّابية على شكل دوائر، ونضعها في الزيت الساخن، ونتركها حتى تنضج، ومن ثم نخرج الزلابية ونضعها في الشيرة المُجهّزة لمده خمس دقائق، ثم نقدّمها.

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