وصفة اليوم.. الزلابية

الزلابية أو الزلابيا من الحلويّات التي تنتشر في الدول العربيّة بشكلٍ كبيرٍ وخاصّةً في المَغرب العربي وتونس والجزائر وليبيا والعراق.



المكونات

– كوبٌ من الطحين.

– كوبٌ من النشأ.

– كوبٌ وربع من الماء الدافئ.

– ملعقةٌ كبيرةٌ من الخميرة.

– ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الزعفران.

– زيت قلي حسب الحاجة.

مكونات القطر

– خمسة أكوابٍ من السكّر.

– كوبانِ من الماء.

– كوبٌ من عَصير الليمون.

– ماء ورد وهيل وزعفران.

طريقة التحضير

– نضع الخميرة في كوبٍ من المَاء الدافىء، ونتركها لمدّة ربع ساعة في مكانٍ دافىء.

– نضع الماء والسكر في قدرٍ على النار ثمّ نُضيف عصير الليمون وماء الورد والهيل والزعفران، ثم نرفع القدر عن النّار ونتركه جانباً ليبرد.

– نُحضر وعاءً عميقاً ثم نخلط الطحين والنشا والخميرة بشكلٍ جيدٍ باستخدام الملعقة حتى يصبح المَزيج متجانساً، ثم نترك الخليط جانباً لمدة ساعة حتى يرتاح.

– نُحضر مقلاةً واسعةً، ونضع بها زيت القلي ثم نتركها على نارٍ عالية الحرارة حتى يسخن الزيت.

– نُشكّل عجينة الزلّابية على شكل دوائر، ونضعها في الزيت الساخن، ونتركها حتى تنضج، ومن ثم نخرج الزلابية ونضعها في الشيرة المُجهّزة لمده خمس دقائق، ثم نقدّمها.