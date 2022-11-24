جينيفر لوبيز تحذف كلّ منشوراتها على “إنستغرام”

فاجأت النجمة العالميّة جينيفر لوبيز معجبيها بعدما أقدمت على حذف جميع منشوراتها من حسابها الخاص على إنستغرام تاركة إيّاه خالياً بالكامل، واستبدال صورتها الشخصية بصورة باللون الأسود.

كما استبدلت لوبيز صورتها الشخصيّة على فيس بوك وتيك توك وتويتر بصورة باللون الأسود لكنّها أبقت على منشوراتها على تلك المنصات.

واستغرب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الخطوة التي أتت من دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ. ولكن، بحسب ما تداولته الصحف الفنيّة، عندما يقدم فنان على هكذا خطوة، غالباً ما يعني أنّه بصدد إطلاق مشروع جديد، ويريد أن يجذب انتباه معجبيه.

وقدّ رجّح البعض أن يكون الأمر متعلقاً بمشروع تلفزيونيّ إذ انتشرت العام الماضي أنباء تشير إلى أنّ لوبيز وقّعت صفقة مع نتفليكس وستقوم بانتاج محتوى للمنصة، من أفلام ومسلسلات، نظراً إلى أنّها مديرة تنفيذية لشركة الإنتاج الخاصة بها Nuyorican Productions.

غير أنّه حتّى الساعة، من غير المعروف ما إن كانت خطوة لوبيز متعلّقة بالفعل بمشروعها مع نتفليكس، أم أنّها تمهّد لمشروع موسيقي، كاطلاق ألبوم جديد، أم أنّ الأمر يتعلّق بموضوع آخر ليس له أي علاقة بمشاريع مستقبليّة.