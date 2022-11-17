طرق تنظيف وجه الرضيع وترطيبه

تُعد بشرة الأطفال حساسة، وتفقد الرطوبة بسهولة، ويمكن أن يكون جلد الطفل متشققاً مؤلماً ويصعب التعامل معه؛ لذلك، تحتاج الأمهات إلى القيام ببعض العلاجات لتهدئة وتنظيف وجه الرضيع وترطيبه، فإذا كنت تبحثين عن حلول طبيعية للعناية ببشرة وجه طفلك الرضيع؛ يمكن الاعتماد على مجموعة العلاجات الطبيعية التالية التي يقدمها موقع «pristyncare».



1. تجنُّب التعرض للهواء البارد

في كثير من الأحيان، يتسبب الهواء البارد والجاف في إصابة الرضيع بتشقق الخدين وأنواع أخرى من الأمراض الجلدية؛ لذلك، تتمثل إحدى طرق تهدئة هذه المشكلات في تجنب التعرض للهواء البارد. إذا كنت مضطرة للخروج؛ فيجب التأكد من تغطية وجه الطفل بشكل صحيح، وخصوصاً وجنتي الطفل.

2. استخدام غسول مرطب

الغسول المرطب يحمي الجلد من الجفاف والتشققات

نظراً لأن قدرة جلد الطفل على الاحتفاظ بالرطوبة أقل؛ فإن التقلبات في مستوى رطوبة الجلد يُعد أمراً طبيعياً. يمكنك استخدام غسول مرطب عالي الجودة يساعد على تنظيف وترطيب البشرة، ويخلق حاجزاً طبيعياً لحماية الجلد من الجفاف والتشققات.

3. استخدام كريم للوجه

تحتاج بشرة وجه الطفل اهتماماً إضافياً؛ لأنها تُعد أكثر حساسية، وخاصة في الأسابيع الأولى من عمر الطفل، ويمكن أن تكون عرضة للتهيج وحب الشباب والجفاف .

4. تنظيف العيون بلطف

يجب استخدام الماء فقط لتنظيف عيون الطفل

يجب عدم إغفال تنظيف عيون المولود الجديد والمنطقة المحيطة بالعينين؛ لأنه يمكن أن يتراكم الغبار والأوساخ حول العين، ويجب عند التنظيف حول العينين، الابتعاد عن استخدام الصابون. استخدام الماء فقط لتنظيف هذه المنطقة الحساسة للغاية. حتى لو كان الصابون أو الشامبو الذي تستخدمه من مواد طبيعية؛ فهناك بالتأكيد احتمال أن يسبب تهيُّجاً. ويجب التأكد أيضاً من استخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة، وعدم استخدام إسفنجة أو لوفة.

للبدء؛ يجب نقع المنشفة في الماء وعصرها، ثم المسح من الزاوية الداخلية للعين إلى الزاوية الخارجية؛ لأن القنوات الدمعية تقع في الزاوية الداخلية للعين، وإذا قامت الأم بمسحها للداخل؛ فهناك احتمال أن تدخل الجراثيم إلى عين الطفل، ما قد يؤدي إلى التهاب أو انسداد القناة الدمعية.

5. تنظيف الأذن

يجب توخي الحذر عند تنظيف الأذن، يتطلب هذا الجزء من الجسم مزيداً من العناية عند التنظيف أكثر من الأجزاء الأخرى؛ لأن الأذنين حساستان للغاية؛ لذلك يجب عدم استخدام ممسحة قطنية لتنظيف الأذن، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تمزق طبلة الأذن أو دفع أي تراكم للشمع إلى داخل الأذن؛ ما قد يتسبب في حدوث انسداد مؤلم.

لتنظيف الأذنين بشكل صحيح وآمن؛ هناك عدة طرق يمكنك استخدامها:

أولاً، بللي منشفة نظيفة وناعمة بالماء الدافئ. اعصريها للتخلص من الماء الزائد؛ حتى لا ينحصر الماء في الأذن. ويجب فرك الأذن الخارجية بقطعة قماش باستخدام ضغط لطيف.

إذا كان طفلك يعاني من تراكم مفرط للشمع في الأذن؛ يمكنك تجربة استخدام قطرات شمع الأذن المصنوعة خصيصاً للأطفال. ومع ذلك، قبل استخدامها، يجب التأكد من مراجعة طبيب الأطفال الخاص بك.

6. تنظيف الأنف

أسهل الطرق لإزالة تراكم المخاط هي استخدام شفاط الأنف

تمتلئ أنوف الأطفال حديثي الولادة بالمخاط؛ نظراً لأن الممرات الأنفية ضيقة. ترك المخاط قد يؤدي إلى انسداد الأنف، ويجعل التنفس أصعب لدى الطفل، ولا يستطيع التنفس بشكل صحيح في أثناء الرضاعة. علاوة على ذلك؛ فإن تنظيف الأنف يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

وتُعد واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية للتخلص من تراكم المخاط؛ هي استخدام شفاط الأنف المخصص للأطفال فقط، ويمكن استخدام بخاخ محلول ملحي للأنف، و ما عليك سوى إمالة رأس الطفل برفق إلى الخلف، ثم وضع بضع قطرات في كل منخر.

7. زبدة الشيا وزيت جوز الهند

يُعتبر زيت جوز الهند مرطباً طبيعياً وآمناً للأطفال

تشتهر زبدة الشيا بخصائصها المرطبة، وتُستخدم عادة بوصفها غسولاً أو مرهماً لبشرة الطفل الجافة والمتهيجة، ويُعد كلٌّ من زيت جوز الهند وزيت الزيتون من العلاجات الطبيعية لعلاج تشقق الشفاه لدى الأطفال؛ فهما من المرطبات الطبيعية الآمنة وذات الرائحة اللطيفة، التي يمكن أن تساعد في تهدئة جفاف بشرة الوجه، وتساعد على التئام الجلد الجاف المتشقق تماماً.