ميريام فارس تتعرض لانتقادات بسبب أغنية المونديال

تعرضت المطربة اللبنانية ميريام فارس لانتقادات حادة طالت أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهي ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.



وهاجم عدد كبير من الجمهور أداء النجمة اللبنانية، وهي ترقص على طريقة النجمة الكولومبية شاكيرا، واصفين اياها بأنها نسخة مقلدة عن الأخيرة، ولكن بشكل سلبي.



يذكر أن ميريام فارس تشترك مع الترينيدادية نيكي ميناج، والكولومبي مالوما، في أداء أغنية “توكو تاكا” بمناسبة انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، بالإنكليزية، والإسبانية، والعربية.



كما انتقد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، بدلة الرقص التي اعتمدتها فارس في الأغنية، مشيرين أنها لا تعكس الهوية العربية كون المونديال يقام في قطر.



ولم تحظ كلمات الأغنية بإعجاب كثير من المتابعين، عادينها ركيكة للغاية لا ترقى لمكانة المناسبة العالمية.



وأعلن الاتّحاد الدوليّ لكرة القدم فيفا، إصدار الأغنية الجديدة “Tukoh Taka” في 18 تشرين الثاني الجاري، مشيراً إلى أنها من إنتاج “يونيرفرسال أرابيك ميوزك” لتكون الأغنية الرسميّة لمهرجان فيفا الرسميّ للمُشجعين، وهي مُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقيّة الرسميّة لكأس العالم قطر 2022.

