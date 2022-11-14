نوفمبر 15, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

كويتية تحصل على أعلى مهر في تاريخ بلادها

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فى :شؤون المرأة
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كويتية تحصل على أعلى مهر في تاريخ بلادها

منح مواطن كويتي عروسه أعلى مهر يتم تسجيله وتوثيقه بتاريخ دولة الكويت، حيث قدم لها مهراً بلغ مليون دينار كويتي (3.248 مليون دولار أمريكي).
وبحسب وكالات، قدم العريس لعروسه شيكاً بنكياً بمليون دينار كويتي. وهي القيمة الأعلى في تاريخ الزيجات بالكويت.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن جهات رسمية أن قيمة المهر في الكويت متباينة ومتغيرة، وتتراوح عادة بين دينار وربع مليون دينار، وفقاً للحالة الاجتماعية للعروسين أو رغبتهما في تسجيل المهر في عقد الزواج من عدمه.

وأضافت أنه لا يوجد في الكويت حد أدنى أو أعلى للمهور، باعتبار أن ذلك خاضع للعرف الاجتماعي وتقدير كل طرف للآخر، ولا تتدخل فيه أي جهة حكومية.

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