الإعدام لأمريكية بعد قتلها لامرأة حامل لاستخراج جنينها وسرقته

حُكم على امرأة من تكساس تبلغ 29 عاماً بالإعدام لإقدامها في تشرين الاول/أكتوبر 2020 على قتل امرأة حامل من أجل استخراج جنينها وسرقته.

صدر الحكم بإدانة تايلور باركر في تكساس، بعد محاكمة بدأت في ايلول/سبتمبر واستمرت أسابيع، وفقاً للوثائق التي نشرتها المحكمة.

أوهمت تايلور باركر مدى شهور حبيبها وأقاربها بأنها حامل، وكانت تظهر حملها المزيف في منشورات عبر مواقع التواصل حتى أنها اشترت بطناً منتفخاً من السيليكون.

وفي 9 تشرين الاول/أكتوبر 2020، زارت باركر ريغان سيمونز هانكوك، وهي امرأة تبلغ 21 عاماً كانت بلغت الأشهر الأخيرة من حملها، وطعنتها أكثر من مئة مرة قبل أن تفتح بطنها لتأخذ الجنين، ثم غادرت المنزل الذي كانت تنام في إحدى غرفه ابنة للضحية تبلغ ثلاث سنوات.

قُبض على باركر وهي تقود سيارتها واضعةً الجنين على ركبتيها على بعد نحو 15 كيلومتراً من مكان وقوع الجريمة، وأكدت يومها أنها وضعت مولودها حديثاً.

وخلال جلسات محاكمة باركر في مدينة نيو بوسطن الصغيرة شرق دالاس، أوضحت الشرطة أن الجانية واظبت قبل أسابيع من جريمتها على رصد نساء حوامل في المتاجر المتخصصة أو في مستشفيات الولادة.