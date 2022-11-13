“الستر القاتل”.. وفاة مأساوية لفتاة مصرية بعد حمل خارج الزواج

أمرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها، أثناء إجراءها عملية إجهاض جنين، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، فيما تباشر نيابة المرج، شرقي العاصمة القاهرة، إجراء تحقيقات موسعة في الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطاراً من شرطة النجدة مفاده وفاة فتاة بمنطقة المرج، شرقي القاهرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وتبين أن الفتاة عمرها 18 سنة، وكانت تربطها علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه؛ فقامت والدتها بإحضارها إلى إحدى العيادات وخلال الإجهاض توفيت الفتاة.

والإجهاض ممنوع في مصر، وتعاقب المرأة بالحبس في حال قامت طوعا بإجهاض نفسها، ولم يذكر القانون وجود أسباب لتخفيف العقوبة، لكنه يشددها على الكادر الطبي في حال أجريت العملية.

وقالت والدة الفتاة المتوفية، خلال التحقيقات، إن نجلتها أخبرتها بحملها سفاحاً (من دون زواج) من أحد الاشخاص؛ فقررت اصطحابها لإجراء عملية إجهاض لها، موضحة “كنت عايزة أستر بنتي من الفضيحة لكن ملحقتش وماتت في وقت العملية”، حسبما نقل موقع “صحيفة الشروق” القاهرية.

وألقي القبض على والدة الفتاة، ودلت التحريات على عدم علم الأب بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.