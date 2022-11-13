جينيفر أنيستون: براد بيت لم يهجرني لأني رفضت الإنجاب

تصدّرت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون (53 عاماً)، الترند ومحرّكات البحث، بعد ظهورها على غلاف عدد ديسمبر/كانون الأول 2022 من مجلة Allure، بإطلالةٍ جريئة -شكلاً ومضموناً- كشفت خلالها عن رحلة معاناتها مع محاولة الإنجاب للمرة الأولى.

وفي مقابلتها مع المجلة، تحدثت أنيستون بكلّ صراحة عن محاولاتها الكثيرة والمتعثّرة لإنجاب الأطفال، على مدى سنوات، مؤكدةً أنها لجأت إلى كلّ الطرق الممكنة: من التلقيح الاصطناعي إلى شرب الشاي الصيني.

وناقشت جينيفر أنيستون “الأزمة” التي عاشتها في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرها، قبل أن تشرح: “كنتُ أحاول أن أحمل. لقد كان طريقاً صعباً بالنسبة لي، طريق إنجاب الأطفال”.

وقالت الممثلة، التي اشتهرت بشخصية رايتشل غرين في مسلسل Friends، إن الصحافة تناولت حملها وصوّر الباباراتزي “نتوء بطنها” في أكثر المراحل صعوبةً من حياتها، عندما كانت تخضع لفحوصاتٍ ومتابعاتٍ طبية من دون جدوى.

أنيستون أوضحت أنها كانت ستعطي أي شيء، مقابل أن ينصحها أحد بتجميد بويضاتها.

وأضافت: “كان الأمر صعباً حقاً، كل هذه السنوات من التكهنات حول عدم إنجابي الأطفال، في حين كنتُ أخضع للتلقيح الصناعي”.

لكنها أخبرت المجلة في الوقت نفسه، بأنها “لم تندم على الإطلاق، لأن السفينة قد أبحرت”.

وفي هذا الإطار، قالت جينيفر متحدثة عن زواجها ببراد بيت: “سبب هجر زوجي لي، ولماذا انفصلنا وانتهى زواجنا، ليس لأنني لم أكن أريد أن أعطيه طفلاً. هذا كذب. ليس لدي أي شيء أخفيه في هذه المرحلة”.