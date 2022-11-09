نوفمبر 10, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

صور ميريام فارس في حفل اربيل تشعل مواقع التواصل

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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صور ميريام فارس في حفل اربيل تشعل مواقع التواصل

شاركت الفنانة اللبنانية، مريام فارس، جمهورها بمجموعة صور من حفلها الاخير بأربيل، وذلك عبر الصفحة الرسمية بتطبيق فيسبوك.

وتألقت ميريام فارس في حفلها الأخير في اربيل بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ حيث أدّت باقة من أغانيها كعادتها غنّت اللبناني والمصري والخليجي والعراقي وكرّمت ميريام الجمهور الكردي بغنائها أغنية باللغة الكردية أشعلت بها الأجواء فطغت على الحفلة أجواء الفرح والتقدير.

وأطلت ميريام فارس هذه المرة على الجمهور بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار الحضور في حفلها الذي أحيته في اربيل، والمتابعين عبر حسابها الخاص. واختارت ميريام فارس فستاناً براقاً، أظهر جمالها ورشاقتها، ونشر الحساب الرسمي لميريام فيديو من الحفل، وكُتب تعليق: “حفلة اكثر من رائعة مع أهل العراق في اربيل”.

https://www.instagram.com/reel/CkoVazYIFBb/?utm_source=ig_embed&ig_rid=593ba62d-ab61-4b4f-8585-43719d5dc0fa

وشاركت ميريام الجمهور بآدائها على المسرح ودعت بعض الحاضرين للصعود على خشبة المسرح للرقص معها، وأنهت ملكة المسرح حفلتها وسط الزغاريد واعدة الجمهور الكردي والعراقي بلقاء قريب.

https://www.facebook.com/myriamfaresfans/posts/691007445717724

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