احذري 5 عوامل خطر محتملة

النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال نتيجة لأسباب عديدة، لذا من المهم أن يفهمن عوامل الخطر والتدابير المهمة للوقاية.

ووفقا للخبراء، تلعب عدة عوامل تتراوح ما بين الإجهاد إلى العوامل الوراثية دورًا حاسمًا في صحة المرأة والإصابة بالأمراض.

وبصرف النظر عن العوامل التي سنتطرق إليها بالتفصيل، هناك عوامل أخرى تزيد أيضًا من خطر إصابة النساء بأمراض القلب، مثل الإصابة بأمراض القلب في الأسرة، ووجود أمراض المناعة الذاتية، والاكتئاب والتوتر، وتوقف التنفس أثناء النوم، وارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل، وسكري الحمل، واعتلال عضلة القلب بعد الولادة.

فيما يلي 5 عوامل خطر محتملة للإصابة بأمراض القلب يجب أن تعرفها كل امرأة:

1- مرض السكري

وفقا لتقرير جامعة هارفارد، فإنه “على الرغم من أن النساء عادة يصبن بأمراض القلب بعد 10 سنوات من الرجال، فإن مرض السكري يمحو هذه الميزة”.

في النساء المصابات بالفعل بنوبة قلبية، يضاعف مرض السكري من خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية ويزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، وفقا للتقرير.

2- السمنة

النساء أكثر عرضة للسمنة من الرجال، خاصة خلال مرحلة انقطاع الطمث، وتعد زيادة الوزن أرضا خصبة للعديد من الأمراض المميتة، من بينها أمراض القلب.

وذكر موقع timesofindia أن “السمنة تزيد من خطر إصابة المرأة بأمراض القلب بنسبة 64٪ مقارنة بالرجال”.

3- ارتفاع ضغط الدم

انقطاع الطمث هو سبب آخر لوجود مستوى كوليسترول غير صحي لدى العديد من النساء في سن متأخرة، حيث يعد ارتفاعه أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى مخاطر الإصابة بمضاعفات القلب.

وأوضح خبراء في جامعة هارفارد أن “ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية يعد مساهماً هاماً في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء”.

كما يبدو أن انخفاض HDL وارتفاع الدهون الثلاثية هما العاملان الوحيدان اللذان يزيدان من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب لدى النساء فوق سن 65.

4- قلة النشاط البدني

بصرف النظر عن الأعمال المنزلية، لا تنخرط النساء في الغالب في أي نشاط بدني وهذا هو السبب في وجود عدد كبير من الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بينهن.

5- التدخين واستهلاك الكحول

يزيد التدخين واستهلاك الكحول من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر، وذكرت العديد من الدراسات أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات في القلب والأوعية الدموية من الرجال إذا كانوا يدخنون بانتظام.