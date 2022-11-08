القائمة تتسع.. لائحة بأبرز المشاهير الذين غادروا تويتر

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جيجي حديد إغلاق حسابها الرسمي في “تويتر” بعد أن استولى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي.

وانضمت عارضة الأزياء الشهيرة إلى قائمة النجوم الذين غادروا منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في نوع من الاحتجاج بعد حالة الجدل التي سادت بعد أن استولى إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي بالكامل.

وأبلغت حديد متابعينها عبر حسابها الخاص على “انستغرام” بأنها قامت بإلغاء حسابها على “تويتر” بسبب المالك الجديد، كنوع من التعبير عن رفضها لتصرفاته.

وكتبت حديد قائلة: “أصبح تويتر بؤرة للكراهية والتعصّب. وبالتالي لا أريد أن أكون جزء من هذا المكان، آسفة لكل المتابعين هناك والذين أحببت التواصل معهم خلال فترة تواجدي في المنصة”.

وغادر مجموعة من النجوم، منصة تويتر، ومن بينهم:

– المغنية الأميركية، سارة باريلز: لقد كان تويتر ممتعا، أنا خارجة أراكم على منصات أخرى.

– المنتجة الهوليودية، شوندا رايمز: لا تتسكع في أي شيء يخطط له ماسك، إلى اللقاء.

– المغنية الأميركية، توني براكستون: تويتر لم يعد مكانا آمنا، أنا مصدومة ومذعورة من حرية التعبير.

– نجمة هوليود، تيا ليوني: لقد خرجت من تويتر اليوم، الكثير من الكراهية والكثير في الاتجاه الخاطئ.

– ووبي غولدبيرغ أعلنت مقدمة برنامج “The View” ، أنها غادرت موقع “تويتر” بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه، لكنها ستعود إذا شعرت بالراحة