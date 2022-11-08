شيرين عبد الوهاب تفصل مدير أعمالها وتصدر بيانا

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تفاصيل حول الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها، وذلك عبر بيان رسمي أعلن عنه محاميها الخاص.

وقالت عبد الوهاب أنها قررت فصل مدير أعمالها ميمي فؤاد، نظرا لأنه لم يقم بمهامه، وأنها تعرضت للضرب والسحل على يد شقيقها، وستتخذ إجراء قانونيا ضده.

وقال محامي شيرين عبد الوهاب، في بيان: “نقلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، ورغبة منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام وتفنيدا لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد، الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة، لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة، فإن الفنانه تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المُتداولة مجرد شائعات مُغرضة، ولا أساس لها من الصحة، وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة – أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب”.

وأضاف في البيان: “قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحا في مواجهتها، لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقاءه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانة له اتهاما صريحا بذلك، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب”.

وتابع: “تعلن الفنانة أنها لن تتوان لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها، وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها، وما تعرضت له من مؤامرة مُغلفة بدافع الإخوة والشفقة، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، حيث أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها، وأنها في هذه الفترة الحالية؛ مُتفرغة تماما لأعمالها الفنية، تاركة أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها، ومتابعة الإجراءات القانونية”.

واختتم بيان الفنانة: “أخيرا تؤكد الفنانة أنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص، واستقلت معه سياراته، وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك”.

المصدر: القاهرة 24