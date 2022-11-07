(بالفيديو) غنت بالكوردي .. ميريام فارس تُشعل اجواء حفلها في أربيل

احيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلها الغنائي في العاصمة اربيل بحضور عدد كبير من معجبيها .

وتصدرت ميريام فارس الترند على موقع التدوين الاجتماعي تويتر بالمركز الاول في لبنان بعد نجاح حفلها في اربيل كما تتصدر الترند على تويتر في العراق، وقد اشاد الجمهور بإطلالتها وتداولوا مقاطع الفيديو عبر حساباتهم في السوشيال ميديا ان كان على تويتر او انستغرام وتيك توك.

ملكة المسرح #ميريام_فارس من حفلها ليلة امس في اربيل🔥 pic.twitter.com/qLGpLMOXb8 — m (@mf_fans_2) November 5, 2022

وقدمت الفنانة ميريام فارس باقة من اغنياتها الجميلة التي يعشقها الجمهور منها القديم والجديد، كما اشعلت اجواء الحفل برقصاتها الجميلة وبحركات خليجية اذهلت الجمهور ونثرت الفرح والسعادة بكل اغنية تقدمها وخصوصاً عندما غنت بالكوردي.

كما تألقت النجمة ميريام بفستان طويل باللون الابيض واسدلت شعرها الطويل على طريقة الشعر المالس ودائماً اطلالاتها تنال اعجاب الجمهور.