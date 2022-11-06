طبق اليوم: البط بجوز الهند

الكمية: 4 أشخاص

• 3 بصلات حمراء، مشطورة إلى نصفين ومقطعة إلى شرائح

• 12 فص ثوم غير مقشرة

• قطعة زنجبيل طولها 7.5 سم، مقشرة ومفرومة ناعماً

• عودان من عشب الليمون

• 3 حبات هال مسحوقة قليلاً

• ملعقة صغيرة حبات بهار سيشوان، مسحوقة قليلاً

• رشة من خيوط الزعفران

• 4 أفخاذ بط كبيرة، مع عظمها

• علبة من حليب جوز الهند سعتها 400 مل (غير محلاّة)

• 50 مل صلصة سمك آسيوية

مكوّنات الأرز بجوز الهند

• 225 غ أرز بسماتي أو تايلندي معطر

• علبة من حليب جوز الهند سعتها 400 مل (غير محلاّة)

• خوخ مخلل للتقديم

• كزبرة طازجة للزينة

التحضير

يحمى الفرن للدرجة 190 مئوية أو 375 فهرنهايت. يوضع البصل والثوم والزنجبيل في مقلاة كبيرة مقاومة لحرارة الفرن أو في صينية خبز. يطرق على الطرف السميك من عشب الليمون بقوة بواسطة مطرقة اللحم (من شأن ذلك المساعدة على انتشار النكهة في الخليط). يوضع عشب الليمون في المقلاة أو الصينية مع حبات الهال، وحبات بهار سيشوان والزعفران. يحرك الخليط جيداً.

توضع أفخاذ البط فوق خليط البصل. ترجّ علبة حليب جوز الهند لخلطها جيداً ثم تسكب فوق أفخاذ البط. تسكب عليها صلصة السمك. يفترض أن يصل ارتفاع سائل الطهو إلى ثلثيّ الأفخاذ، ولذلك يمكن إضافة القليل من الماء المغلي عند الحاجة.

تغطى الصينية بورقة ألمنيوم، وتوضع على الرف العلوي للفرن وتخبز لمدة ساعة و20 دقيقة. تنزع ورقة الألمنيوم عن الصينية. يفترض أن يغلي السائل الموجود في الصينية. وإذا حصل وجفّ تقريباً، يمكن إضافة القليل من الماء المغلي إليه. يتابع الطهو لمدة 10 دقائق إلى 20 دقيقة إلى أن يبدأ اللحم بالانكشاط عن العظام ويتحول الجلد إلى اللون البني الذهبي.

في غضون ذلك، يغسل بالماء، ثم يصفى. يضاف إليه حليب جوز الهند و450 مل من الماء. يحرك الخليط جيداً. توضع القدر على نار قوية وتترك حتى يغلي محتواها، مع ضرورة تحريكه مرتين. تغطى القدر بإحكام وتترك لتغلي برفق على النار لمدة 8 دقائق. ترفع بعدها القدر عن النار وتترك مغطاة في مكان دافئ، كي يتابع الطهو ضمن حرارة القدر نفسها، لمدة 15 دقيقة.

يرفع الغطاء عن الأرز ويحرك الخليط بالشوكة. يسكب الأرز في 4 أطباق تقديم. يوضع فخذ بط فوق الأرز في كل طبق وتسكب عليه العصارات والبصل. تضاف حبة أو حبتان من الخوخ المخلل ثم ترش الكزبرة الطازجة مباشرة قبل التقديم.

في الحصة الواحدة : 900 وحدة حرارية، 52 غ دهون.