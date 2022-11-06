تناول القهوة أثناء الحمل يؤثر في طول الجنين!

كشفت دراسة جديدة أن تناول المرأة نصف كوب فقط من القهوة يومياً أثناء الحمل، يمكن أن يؤثر في طول الأجنّة.

وذكرت الدراسة أن النساء اللواتي استهلكن 50 ملليغراماً من الكافيين يومياً كنّ عرضة لولادة أطفال أقل طولاً بمقدار 2 سم (0.8 بوصة) من أقرانهم عند سنّ الثامنة.

ونشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية الدراسة التي أكدت أن هذه النتائج لم تتأثر مع وضع العوامل الأخرى التي تؤثر في طول الطفل، بما في ذلك عمر الأم والتدخين والعرق.

وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تعتمد على اختبارات الدم لقياس تناول الكافيين لدى النساء الحوامل، بدلاً من الدراسات الاستقصائية السابقة.

ونصحت هذه الدراسة النساء بضرورة الابتعاد تماماً عن تناول القهوة خلال فترة الحمل.

وكان الباحثون في المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية في ماريلاند قد توصلوا إلى هذه النتائج، بعد تحليل ودراسة سمات 2500 صبي وفتاة في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وفحص الباحثون الأطفال الذين وُلدوا بين عامَي 2009 و2013 حتى سنّ الثامنة، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات اعتماداً على كمية الكافيين التي تستهلكها الأم أثناء الحمل.

وجمع الباحثون عينات من بلازما الأمهات خلال الثلثين الأول والثالث من الحمل لقياس كمية الكافيين التي تتناولها الأمهات، وبعد تتبع الأطفال لأكثر من 8 سنوات، وجدوا علاقة واضحة بين استهلاك الكافيين والطول، حيث ظهر فرق في الطول بمعدل 1.5 سنتيمتر في المتوسط في سنّ السابعة، وازداد الفارق إلى 2.3 سنتيمتر في سنّ الثامنة.

وخلص الباحثون الى أن “كل أطفال النساء اللواتي تناولن الكافيين أثناء الحمل كانوا أقصر من أطفال النساء اللواتي لم يستهلكن الكافيين، مع زيادة فرق الطول حتى سن 8 سنوات”.