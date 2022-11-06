طريقة تنظيف المخدّات من البقع الصفراء

التنظيف من الاصفرار للوسائد، يقضي باتباع الطرق الآتية، واستخدام منظفات جاهزة أو يدويّة الصنع في المنزل…

الغسّالة لتنظيف الوسادة الصفراء

يُنصح بفحص بطاقة العناية المرفقة بالوسادة (الوسادة المحشوة، وليس غلافها)، قبل غسلها، لكن غالبيّة الوسائد قابلة للغسل في الغسالة.

إذا كانت الوسادة مبقّعة ببعض البقع صفراء اللون، فمن الهامّ الحرص على تنظيفها، باستخدام أي بخّاخ عادي لإزالة البقع، قبل وضعها في الغسّالة. تؤدي الأوساخ أو بقع التعرّق أو المكياج أو زيوت الجسم الطبيعية إلى تلطيخ الوسادة باللون الأصفر.

هناك محلول منزليّ الصنع فعّال في نزع البقع المذكورة أعلاه. يتألّف المحلول، من: مسحوق صودا الخبز (ثلاثة أرباع الكوب)، ومنظّف الجلّاية (كوب) والخلّ الأبيض (نصف الكوب). هذا المسحوق مساعد في تنظيف وسادتين داخل الغسّالة. يضاف المنظّف المذكور، بعد مزج مكوّناتها جيّدًا حتّى تتجانس، إلى درج الغسّالة، مع أهمية ضبط الأخيرة على دورة الماء الساخن. بعد انتهاء الدورة، وإذا لم تختفِ البقع عن الوسائد، من الممكن غسلها مرة أخرى باستخدام بيروكسيد الهيدروجين (ربع الكوب)، وهو محلول تبييض آمن.

ثمة محلول منزلي آخر يتألّف من نصف الكوب من الماء الساخن ونصف الكوب من الخلّ الأبيض. يُضاف هذا المحلول إلى درج الغسّالة، التي تُشغّل على دورة الماء الساخن.

كرات “التنس” للتجفيف

قبل تجفيف الوسائد، في المجفّف الآلي، توضع 3 كرات من “التنس” داخل الجهاز

عندما تكون الوسائد نظيفة تمامًا، يمكن وضعها في المجفّف، مع ثلاث كرات من “التنس”، كما ضبط الجهاز على خاصّية التجفيف بالهواء. ستقوم كرات “التنس” بضرب الوسائد وإخراجها على الفور عندما تجفّ.

طرق العناية بالوسادة

1 كلّما طال وقت وجود البقع، سيكون التخلّص منها أصعب.

2 تُغسل الوسائد مرّتين في السنة على الأقلّ، بغضّ النظر عن البقع، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اتباع تعليمات العناية.

3 في العادة، تصحّ الاستعانة بمنظّف الغسيل، مع إضافة نصف الكوب من المبيّض ونصف الكوب من البورق، إلى درج الغسّالة.