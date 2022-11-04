وصفة اليوم.. تارت الكاسترد بالفواكه

تارت الكاسترد بالفواكه … يعدّ حلى التارت من الحلويات الغربية الواسعة الانتشار والتي يمكنكِ تحضيرها بعدة طرق وحشوات شهية ولذيذة، إليك طريقة عمل حشوة الكاسترد بالفواكة الطيبة واللذيذة.



للحشوة:

– بودرة الكاسترد الجاهزة: علبة

– الفانيليا: ملعقة صغيرة

– حليب: كوب

– دقيق: كوب

– الزبدة: نصف كوب

– ملح: نصف ملعقة صغيرة

– سكر البودرة: 3 ملاعق كبيرة

– صفار البيض: 1 حبة

– ماء بارد: ملعقة كبيرة

– الفواكه: حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

– حضري قالب سهل الفتح، وادهنيه بالقليل من الزبدة ورشيه بالدقيق.

– حضري العجان وضعي السكر، والدقيق، والملح، واضربي المكونات.

– قطعي الزبدة وضعيها في العجان تدريجياً، ثم اخلطي المكونات جيداً للحصول على عجينة خشنة ثم أضيفي الفانيليا، والماء البارد، وصفار البيضة، واعجنيهم جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

– على سطح أملس ومرشوش بالدقيق، كوري العجينة على بعضها، ثم افرديها بالتساوي داخل القالب مع الضغط عليها عند الأطراف حتى تأخذ شكل قالب التارت.

– أدخلي القالب إلى الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد العجينة، ثم أخرجيه، وأحضري شوكة واصنعي بعض الثقوب في العجينة حتى لا ترتفع أثناء الخبز.

– أدخلي قالب التارت إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون، وأخرجي التارت منه وأدخليه الثلاجة حتى يبرد.

– لتحضير الحشوة: في وعاء ضعي كوب من الحليب على 4 ملاعق كاسترد، وأضيفي الفانيليا، واخلطي جيداً وضعيه على نار هادئة حتى تحصلي على قوام كريمي.

– احشي قالب التارت بحشوة الكاسترد وزينيه بالفواكة.