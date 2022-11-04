نوفمبر 05, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فيديو بألف رسالة .. شاهد شاكيرا وهي تُقبّل قدمَي والدها المريض

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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فيديو بألف رسالة .. شاهد شاكيرا وهي تُقبّل قدمَي والدها المريض

فيديو معبّر أحبّت شاكيرا أن تشاركه مع جمهورها بعد الفرحة التي شعرت بها نتيجة استجابة والدها لجلسات العلاج الفيزيائي التي يخضع لها بعد الحادث الأخير الذي تعرّض له.

فقد تفاعل جمهور شاكيرا مع فيديو نشرته عبر صفحتها في “إنستغرام” ظهرت فيه وهي تساعد والدها على تحريك قدميه، كجزء من العلاج الفيزيائي الذي يخضع له في المستشفى. وبالفعل، فقد نجح والدها برفع قدميه من دون مساعدة، ما دفع بشاكيرا إلى الهتاف فرحة، وقبّلت قدميه أكثر من مرّة تشجيعاً له ورغبة منها في رؤيته معافى من جديد.

والد شاكيرا عانى من مشكلات صحيّة ، عندما تعرّض لإصابة في الدّماغ بعد سقوطه في المنزل. وسبق أن شاركت شاكيرا فيديو مع والدها بعد الحادث، وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة انفصالها عن حبيبها السابق جيرارد بيكيه.

https://www.instagram.com/shakira/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f2902d8d-4acb-41e9-8282-5bb4ee809653

 

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