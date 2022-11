(فيديو) في جوٍّ ساحر .. أديل تطرح فيديو كليب I Drink Wine

(فيديو) في جوٍّ ساحر .. أديل تطرح فيديو كليب I Drink Wine

طرحت المغنية البريطانية أديل فيديو موسيقي جديد لأغنيتها I Drink Wine، وهو ثالث كليباتها من ألبومها الأخير 30، بعد أغنيتَي Easy on Me وOh My God.

وصحيح أنه الثالث في ترتيب الإصدار، إلا أن أديل كشفت أن كليب I Drink Wine كان أول فيديو تصوّره من ألبومها الأخير، ولكنها قررت تأجيل طرحه إلى يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ولعلّنا لا نعطي الفيديو حقّه، لو قلنا إنه جميل. إنه ساحر وكلّ ما فيه مُبهر فعلاً. من الألوان، إلى الديكور، ثم الإدراة الفنية، والكاستينغ، بالإضافة إلى أزياء أديل وأدائها.

بالتزامن مع طرح فيديو I Drink Wine -الذي وصل إلى اكثر من 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام- كشفت أديل أنها ستأخذ استراحة من الموسيقى بعد إقامتها في لاس فيغاس، كما أكدت أنها تخطط للحصول على شهادة في الأدب الإنكليزي في العام 2025 كحدٍّ أقصى.