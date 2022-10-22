وصفة اليوم.. طريقة شاورما الدجاج اللبنانية

تعتبر الشاورما من أشهر الوصفات الشعبية التي يفضلها الكثير، يمكن إعدادها إما باللحم أو الدجاج حسب الرغبة.

مكونات الشاورما

– 8قطع من صدور الدجاج المقطعة.

– كوب من زيت الزيتون.

– ربع كوب من الخل.

– نصف ملعقة صغيرة من الملح.

– ربع كوب من الفلفل الأسود.

– ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة من الكمون.

– ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

– ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة من البابريكا.

– ملعقة كبيرة من الهيل.

– نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

– نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.

– ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

– نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

– ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

– ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف.

مكونات النقع

– كوب من الماء البارد.

– ملعقة صغيرة من الخل.

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

– ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

– نقع صدور الدجاج

تنقع صدور الدجاج في وعاء كبير مملوء بالماء والخل والملح وعصير الليمون، يترك لمدة ساعة، ثم تشطف بالماء جيداً وتصفى.

– خلط صدور الدجاج مع التوابل والخل الزيت

توضع صدور الدجاج في وعاء كبير، يضاف الخل والزيت والملح والفلفل الأسود وباقي توابل الشاورما، تخلط المكونات جيداً، ثم يغطى الوعاء ويوضع بالثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

– قلي صدور الدجاج

يسكب الزيت في مقلاة عميقة كبيرة على نار عالية، تقلى صدور الدجاج لمدة 5 دقائق، ثم تخفف الحرارة مع الاستمرار بالطهي لمدة 15 دقيقة.

– تقديم الشاورما

تقدم الشاورما مباشرة في طبق التقديم، يمكن تقديمها بالساندوش أو بجانب الخضار المقطعة والبطاطس حسب الرغبة.