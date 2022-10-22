(فيديو) عزة بهاء تكشف سر “رقصة المناخير” مع عادل إمام

كشفت الفنانة المصرية عزة بهاء، سر رفضها التصوير مع الجمهور أثناء مشاركتها في العرض المسرحي “شقع بقع”، مع النجم أحمد بدير.

جاء ذلك خلال حلول عزة بهاء، ضيفة على برنامج “كلام الناس” على فضائية “إم بي سي مصر”، مع الإعلامية ياسمين عز.

وتحدثت “بهاء” عن ذكرياتها مع مسرحية “شقع بقع”، وقالت: “وقت عرض المسرحية دي كان كل يوم المصور بتاع الصالة ييجي ومعاه ناس من اللي حضروا العرض عاوزين يتصوروا مع الممثلين في الكواليس”.

وتابعت: “أنا كنت برفض أتصور معاهم واقولهم لأ معلش مبحبش التصوير، وكنت بعتذر للمصور وأقول له أنا معرفش الناس دي عشان أتصور معاهم، وآخر ما زهق مني اشتكى للفنان أحمد بدير”.

وتذكرت نصيحة الفنان أحمد بدير لها في ذلك الوقت، وقالت: “الأستاذ أحمد بدير نصحني وقالي لازم تتصوري مع جمهورك ده جزء من شغلك كممثلة”.

وردت عليه: “أنا معرفهمش ليه يتصوروا معايا، وعايزين الصورة تكون معاهم هيعملوا بيها إيه، لكن هو فهمني إن ده حب من الجمهور، وتقبلت الوضع بعدها واتعودت عليه”.

وأشارت إلى أنها لم تكن الفنانة الوحيدة التي ترفض التصوير مع الجمهور في بدايتها، مؤكدة أن الفنانة منى زكي كانت ترفض أيضاً أثناء عملهما سويًا في عرض آخر.

وتطرقت عزة بهاء إلى كواليس مشاركتها في مسرحية “الواد سيد الشغال” مع الزعيم عادل إمام، ومشهد الرقص معه والإفيه الشهير “أنت شديد أوى مع الموظفين يا سيد بيه”.

وقالت “بهاء”: “إن الإفيه كان ضمن سكريبت المسرحية، لكن رقصة المناخير كانت ارتجال، متخيلتش أن المشهد يعلم مع الناس لحد النهاردة”.

وأردفت: “كان عندي رهبة أن أنا هقف قدام عادل إمام، لكن كان أي حد بيمثل معاه كان بينور”، مؤكدة أنها تعلمت منه الكثير، وساعدها في كسر الرهبة من المسرح والجمهور.