وفاة المكسيكية التي استوحيت منها شخصية الجدّة في فيلم “Coco” الشهير

توفيت المعمرة المكسيكية ماريا سالود راميريز كاباليرو، التي استوحيت منها شخصية الجدة في فيلم الرسوم المتحركة “Coco” الشهير.

وبحسب موقع Excelsior со فإن الجدة ماريا توفيت مؤخرا في ولاية ميتشواكان المكسيكية عن عمر يناهز الـ 109 سنوات كما أشارت عائلتها.

وتم إطلاق فيلم الرسوم المتحركة الشهير “Coco” عام 2017، وعام 2018 فاز هذا الفيلم بجائزتي “غولدن غلوب” و”أوسكار”.

وأثناء العمل على مشروع الفيلم التقى منتجو ومخرجو الفيلم ب‍ماريا سالود راميريز كاباليرو، التي ألهمتهم لخلق شخصية جدة كوكو الكبرى في الفيلم.

ويتحدث الفيلم عن عيد “تذكار الموتى” المكسيكي، والذي يحتفل به في الأول والثاني من نوفمبر كل سنة، إذ يعتقد المحتفلون بهذا العيد أن أرواح الأجداد في هذا الوقت تعود إلى منازلها.

وبعد الانتشار الواسع لهذا الفيلم فتح منزل كاباليرو ليكون كمقصد لزوار محبي هذا العمل الفني.