قميص يحمل اسم شاكيرا يحرج بيكيه

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن شاكيرا قد تكون الفنان الثاني الذي يوضع اسمه أو شعاره على قميص برشلونة في إطار اتفاق الرعاية بين النادي الكتالوني والشركة السويدية العالمية سبوتيفاي.

وسيجد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، نفسه في مأزق حقيقي في الفترة القادمة، حيث سيكون مجبرا على ارتداء قميص فريقه وعليه اسم المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا، شريكته السابقة وأم أولاده.

وتقول الصحيفة أن الأمر سيكون حدثا عقب انفصال المغنية الكولومبية ومدافع الفريق جيرارد بيكيه الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة منذ عدة أشهر قليلة.

وارتدى لاعبو برشلونة في الكلاسيكو الأخير، قميصا حمل رسمة “البومة” وشعار “OVO”(أكتوبر فري أوين) ماركة المغني الكندي دريك لاحتفال منصة “سبوتيفاي” للاستماع إلى الأغاني، الراعي الرسمي للبلوغرانا، بوصول مشاهدات أغانيه إلى 50 مليارا.

ولم يتم تحديد موعد لتنفيذ خطوة “قميص شاكيرا”، لكنها ستكون على الأغلب خلال إحدى مباريات الموسم الحالي 2022-2023، تماما مثل إعلانات Coldplay.

وانتشرت على مواقع التواصل الأإجتماعي العديد من الصور حول كيف يمكن أن تبدو إعلانات شاكيرا على القميص.