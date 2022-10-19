5 نصائح للعناية بالبشرة ومحاربة الشيخوخة

الشيخوخة هي عملية طبيعية ولا شيء يمكن أن يوقف هذه العملية. ومع ذلك، يمكنك أن تتخذي بعض الخطوات لتأخير أو تأجيل العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد. أيضاً، يمكن تقليل العلامات المبكرة للشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تبدأ عادةً في الظهور في الثلاثينيات.

لهذا تحتاجين إلى العناية المناسبة بالجلد والالتزام بروتين العناية بالبشرة، إذا كانت ترغبين في الحفاظ على بشرة شابة

– التطهير المنتظم

يجب تضمين استخدام المنظفات في روتين العناية ببشرتك سواء كنت تتبعين مستحضرات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة أم لا. بعد قضاء يوم في الخارج، تتراكم البكتيريا والشوائب الأخرى على الوجه مما يجعل تنظيفها بغسل الوجه بمنظف لطيف أمراً مهماً للغاية. تحققي من المكونات قبل الشراء واختاري منظفاً لطيفاً لنوع البشرة الحساسة.

– تقشير لطيف

تبطئ عملية الشيخوخة وتؤخر عملية تجديد الجلد. تستغرق الخلايا الميتة وقتاً لتحل محلها خلايا جديدة. ونتيجة لذلك، يبدأ الجلد في الظهور باهتاً. التقشير هو عملية يمكنك من خلالها إزالة الخلايا الميتة من الجلد لمنحك بشرة نظيفة وشابة. اختاري مقشراً لطيفاً لتبدأي به، حتى تعتاد بشرتك على هذه العملية.

– ترطيب البشرة

عادة ما تؤدي البشرة الباهتة والجافة إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. عندما يفتقر الجلد إلى الرطوبة، فإنه يجف ويتقشر ويؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة. رطبي البشرة بانتظام، خاصة بعد التقشير وابحثي عن حمض الهيالورونيك والغلسرين في قائمة المكونات.

– لا تتخطي واقي الشمس

لا يستطيع خبراء التجميل التأكيد بشكل كافٍ على استخدام واقيات الشمس في حياتك اليومية. الإشعاع الضار للشمس مسؤول عن علامات الشيخوخة الظاهرة. فهذه الأشعة تكسر الكولاجين الموجود في البشرة مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وكذلك ظهور البقع الداكنة. لذا فإن استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس أو المستحضرات أو المواد الهلامية بانتظام سيعمل بشكل أفضل إذا كنت ترغبين في تأخير عملية الشيخوخة.

– إيلاء اهتمام خاص للعيون

العين هي الجزء الأكثر حساسية من الجسم والذي تبدأ عليه علامات الشيخوخة في أقرب وقت ممكن. الجلد المحيط بالعينين هو الأرق ويتطلب اهتماماً خاصاً. الحفاظ على رطوبة المنطقة بكريمات وأمصال مخصصة سيقطع شوطًاً طويلاً في حمايتها. استخدمي المنتجات الليلية للعيون لأنها ستمنح العينين وقتاً كافياً لاستعادة نضارتها وتجديد شبابها.

بصرف النظر عن النصائح المذكورة أعلاه، يمكنك التقليل من العلامات المبكرة للشيخوخة عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن وتناول مكملات فيتامين سي بعد استشارة طبيب. ننصحك بالتحدث مع طبيبك قبل إدراج أي منتج جديد في روتينك للعناية بالبشرة.