اختفاء عداءة إيرانية بعد ظهورها بلا حجاب بمنافسة دولية في كوريا

اختفت العدّاءة إيرانية “ألناز ركابي” البالغة 33 عاماً، خلال نهائيات منافسات التسلق الآسيوية في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول.

ونقل القسم الفارسي بإذاعة “بي بي سي” البريطانية “عن مصدر مطلع” في ساعة متأخرة مساء أمس، أنها اختفت “وأصبحت من المفقودين بعد أن صادروا جواز سفرها وهاتفها المحمول” من دون ذكر لمن قام بالمصادرة، إلا إذا كان القيّمون على فريقها.

وبدأ كل شيء حين لم يتمكن أحد من أصدقاء العدّاءة، من الاتصال بها منذ ليلة الأحد، فيما صدر أمس عن إدارة الفندق الذي كانت نزيلة فيه مع فريقها الإيراني، أن الفريق “غادر الفندق صباح أمس الاثنين” مع الترجيح بأن العدّاءة لم تعد مع الفريق إلى إيران، وهي التي تعلم أن العقوبات الصارمة تنتظرها هناك، لخلعها الحجاب بحسب ما نراها في فيديو، لذلك فالمرجح أنها بقيت في كوريا الجنوبية لتتدبر أمرها، أو غادرتها إلى بلد آخر قد تطلب فيه اللجوء.

وورد اليوم الثلاثاء بموقع صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الرياضية ركابي “اختفت” بعد يومين من مشاركتها، قبل تأكيدات إيرانية أنها باتت في طريق عودتها إلى ظهران. كما نقلت الصحيفة عن خدمة “بي بي سي” الفارسية، أن أصدقاء المتسلقة لم يتمكنوا من الاتصال بها منذ الأحد، فيما أفادت السفارة الإيرانية لدى سيول بمغادرتها إلى طهران صباح اليوم الثلاثاء. ونفت السفارة في تغريدة على تويتر “بشدة كل الأخبار والمعلومات الكاذبة عن إلناز ركابي.

وكانت ركابي شابة أخرى تخطف الأضواء وسط احتجاجات تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر الماضي بلا توقف، بتحديها القوانين الخاصة بالحجاب في الأماكن العامة، ومشاركتها بنهائيات منافسات التسلق من دون حجاب، تمردا منها على قانون صدر في 1983 يتوعد من لا تستتر بالحجاب بالسجن والغرامات.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi

— Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022