شعر نائبة روسية يثير حملة سخرية.. “تشبه سيمبسون”

أثار تصفيف شعر نائبة روسية موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريحتها التي تشبه تسريحة شعر الشخصية الكرتونية الشهيرة مارج سيمبسون.



وتداولت صور لفالنتينا بيترنكو، وهي سيناتور سابق عن خاكاسيا في جنوب روسيا، على “تويتر” بعد ظهور جديد لها، وانهالت التعليقات والأسئلة حول طبيعة تصفيف شعرها الكثيف والمجعد، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.

This is 100% a Bond villain. https://t.co/Hmig7zbDrv

فيما شبهها آخرون بشخصية الشرير في فيلم “جيمس بوند”، بينما تساءل آخرون عن أدوات تهذيب شعرها.

في المقابل، عبرت المسؤولة الروسية عن ألمها من هذه التعليقات المتواصلة بشأن شعرها، مشيرة إلى أنها تضطر للتعامل مع تلك المسألة بشكل يومي.

I've been enjoying this Russian politician's hair this afternoon. pic.twitter.com/WBO3NybaAw

