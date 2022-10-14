(بالصور) وجه مادونا الجديد يرعب الجمهور.. واتهام لـ”عملية تجميل فاشلة”

عبّر الجمهور عن صدمته من إطلالة النجمة المخضرمة مادونا مؤخرًا، بسبب شكلها المختلف والغريب.

ووفقًا لموقع “بيج 6” الأمريكي، شوهدت مادونا مؤخرًا، وهي تستعرض وجهها الغريب، بشفة منتفخة وشعر وردي متساقط يظهر فروة رأسها، وحواجب مبيضة وبدا هيكلها العظمي على شكل قلب بارزًا وكأنها قامت بعملية تجميل فاشلة.

وسارع مستخدمو الإنترنت إلى الإشارة إلى أن مادونا، 64 عامًا، لا تشبه نفسها تمامًا، حتى إن البعض وصف ملكة البوب بأنها “مرعبة”.

وعلق أحدهم على الصورة التي نشرتها مادونا عبر إنستغرام: “لم تعد هذه مادونا التي نعرفها”.

وقال آخر: “هذه ليست مادونا.. ماذا حدث لها؟” ووافقه شخص ثانٍ على أنها لا تبدو كما كانت معتادة.

وعلق ثالث: “ماذا فعلت لوجهها، أنا آسف، لكن هذا يبدو مخيفًا. كانت جميلة سابقًا، إنه من المحزن أن الكثير من النساء يقعن ضحية الرغبة في البحث عن الشباب الأزلي واللجوء لجراحات التجميل”.

وقارن العديد من الأشخاص في التعليقات مظهر مادونا الجديد بالمغني والموسيقي مارلين مانسون، الذي يبدو وجهه غريبًا هو الآخر.

وفي المقابل، دافع بعض المعجبين عن مادونا، قائلين إن على الناس الاهتمام بشؤونهم الخاصة والتوقف عن الحكم عليها.