أكتوبر 12, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

شاكيرا: قلبي مع عائلة مهسا والنساء الإيرانيات

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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شاكيرا: قلبي مع عائلة مهسا والنساء الإيرانيات

أعربت المغنية العالمية شاكيرا عن تضامنها مع الاحتجاجات المتواصلة في إيران، معلنة دعمها للمرأة الإيرانية في هذه الظروف الصعبة.

 

ونشرت شاكيرا صورة مهسا أميني على حسابها على “تويتر” وكتبت مغردة: “قلبي مع عائلة مهسا والنساء وفتيات المدارس الإيرانيات وكل من يناضل من أجل حرية التعبير”.

ودخلت الاحتجاجات الإيرانية، امس الثلاثاء، يوماً جديداً حيث اتسعت رقعتها في مختلف المدن الإيرانية، في أسبوعها الرابع، بعد أن أطلقت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني على يد ما يعرف بـ”شرطة الأخلاق”.

هذا واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران اليوم، كما كثفت السلطات الإيرانية من حملة الاعتقالات ضد المحتجين.

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