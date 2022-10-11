خطيبة سابقة تشعل الإنترنت.. باعت خاتم الارتباط “برخيص”

عرضت سيدة أسترالية خاتم ألماس للبيع بسعر أقل من سعره الأصلي بعدما انتهت علاقتها مع شريكها السابق، ما أثار جدلا على الإنترنت.

ونشرت صفحة لبيع المنتجات على “فيسبوك” في أستراليا خاتم ألماس صنعته شركة “تيفاني” الشهيرة مقابل 18500 دولار أميركي، وذلك أقل من الثمن الذي بيع به سابقا بنحو 5 آلاف دولار، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكتبت السيدة في المنشور الخاص ببيع الخاتم أنها تريد بيعه لـ”أسباب واضحة”، وعقدت مقارنة للأسعار فقالت “وزن خاتم تيفاني واحد قيراط وثمنه يبلغ 23600 دولار، لكني مستعدة للتخلي عنه مقابل 18500 دولار”.

وأكدت السيدة الأسترالية أن الخاتم لم يلبس كثيرا.

وكان الانقسام حادا بين مستخدمي الصفحة حول ما إذا كانت تمتلك السيدة حق بيع الخاتم أم لا.

وشكك البعض في جودة الخاتم مع عرضه بهذا الثمن، بينما تساءل آخرون عن شرعية بيع مجوهرات بعد إنهاء الخطوبة.

وقالوا إنه إذا أنهت السيدة العلاقة فعليها أن تعيد الخاتم إلى خطيبها السابق.

وعلقت إحدى السيدات قائلة: “من الناحية القانونية لا يمكنك بيع هذا وعليك إعادته إذا لم تشرعي في الزواج”.

وقال آخر: “إذا دفع ثمنها (الخطيب)، فهو ملكه ويجب أن يحصل على كل المبلغ”.