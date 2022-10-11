عجوز يابانية تتعرض لعملية نصب واحتيال غريبة من نوعها

تعرضت سيدة يابانية، تبلغ من العمر 65 عاماً، لعملية نصب واحتيال غريبة من نوعها، كان بطلها رجل زعم أنه رائد فضاء.

السيدة اليابانية خسرت مبلغاً مالياً يقدر بنحو 30 ألف دولار، بعد أن نجح المحتال في إقناعها بتحويل المبلغ لحسابه الشخصي، بحجة أنه أحبها ويريد منها أن ترسل له تكاليف العودة للأرض والزواج منها، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبدأ الاثنان الدردشة في يونيو الماضي عبر منصة «إنستغرام»، وقام المحتال من أجل الإيقاع بالضحية، بملء حسابه على «إنستغرام» بصور من الفضاء، وقال لها إنه موجود في محطة الفضاء الدولية.

وأكد الرجل المحتال للمرأة التي لم يذكر اسمها، أنه وقع في حبها ويريد الزواج منها، ولأجل ذلك سينتقل إلى اليابان حتى يبدأ معها حياة جديدة.

وبالفعل حوّلت مبلغاً يوازي 29 ألفاً و 775 دولاراً إلى حساب الشخص الذي كانت تعتقد أنها ستتزوجه.

لكن في نهاية المطاف، شكت المرأة بقصة «الحبيب المزعوم»، وأخبرت السلطات اليابانية والتي قامت بدورها بفتح تحقيق في القضية على اعتبار أنها قضية «احتيال رومانسية».