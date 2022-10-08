بعد ظهورها بإطلالة مثيرة.. شاهيناز ترد على منتقديها

ردت الفنانة المصرية شاهيناز، اليوم السبت، على منتقديها؛ بعد الضجة الواسعة التي تصدرت مواقع التواصل، عقب ظهورها بإطلالة مثيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الفنانة شاهيناز وهي تغني في كافيه المطربة رنا سماحة، وزوجها الملحن سامر أبوطالب، وظهرت مرتدية بلوزة سوداء وبنطلون جينز مفتوحاً من بعض الأماكن، مما دفع الجمهور للهجوم عليها وانتقادها بشكل كبير بسبب جرأتها.

وكانت المطربة شاهيناز طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “متميزة” من خلال القناة الرسمية الخاصة بها عبر أحد التطبيقات، وعبر المنصات الإلكترونية، كما ستعرض قريبًا على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات الجوكر، ألحان وتوزيع إسلام مونتي، وحققت نسبة استماع ومشاهدة كبيرة جدا بعد طرحها بعدة ساعات.

وتقول كلمات أغنية “متميزة”: “أنا مش زيكوا مختلفة عنكوا حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا عشان شايفيني أنا فوق في طريقي تملي بسوق”.

يذكر أن آخر أعمال المطربة شاهيناز مسرحية “سمك في مية”، بجانب الفنان سامح يسري ومنير مكرم وإخراج هشام إبراهيم.