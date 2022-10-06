فوائد كريم اللوز لإزالة علامات حب الشباب والبثور

البثور وحب الشباب على الوجه أو ندوب الماء تشوه جمالك. لإزالة هذه البقع، اصنعي كريم إزالة الندبات محلي الصنع باللوز في دقيقتين.

حب الشباب هو المشكلة الأكثر شيوعاً خلال فترة البلوغ. عادة، يتم علاج هذه البثور في غضون أيام قليلة، ولكن تبقى بقعها وعلاماتها على الوجه لفترة طويلة. هذه البقع من حب الشباب تفسد جمال وجهك. إذا كنت منزعجة أيضاً من مثل هذه العلامات على بشرتك، فإن هذا العلاج المنزلي الطبيعي سيحل مشكلتك في غضون دقائق.

قناع كريم اللوز

كل ما تحتاجينه هو حبتان من اللوز وقليل من الزبادي. عرف هذا الكريم أنه سهل الصنع (يمكن صنعه في دقيقتين). دعينا نخبرك بالطريقة الطبيعية لصنعه.

أولاً ، بمساعدة الملقط، احرقي حبتين من اللوز. (إذا كان هناك المزيد من البقع، يمكنك استعمال المزيد من اللوز).

بعد تحميص اللوز بالكامل، احفظيه في وعاء صغير.

بعدها قومي بطحن اللوز واصنعي مسحوق الفحم.

أضيفي الآن 1/4 ملعقة صغيرة من الزبادي إلى مسحوق فحم اللوز.

امزجي المكونين لتحصلي على عجينة سميكة.

كيفية استخدام كريم فحم اللوز لعلاج حب الشباب؟

يمكنك استخدامه في أي وقت (سواء في المساء أو في الصباح).

اغسلي وجهك جيداً بالماء العادي واتركيه حتى يجف (عن طريق التربيت بالمنشفة).

بعد تجفيف الوجه جيداً، ضعي كريم اللوز بالفحم على المنطقة المصابة.

اتركيه على الوجه لمدة 1-2 ساعة. إذا كنت في عجلة من أمرك، يمكنك إزالته في غضون 30 دقيقة.

بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء العادي وجففيه مرة أخرى بمنشفة نظيفة.

ستعمل هذه الحيلة على تفتيح البقع على وجهك. سيتم التخلص من البقع باستخدامه 3-4 مرات في الأسبوع.

لماذا فحم اللوز وكريم الزبادي مفيدان؟

يزيد الفحم من الدورة الدموية في الجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة. إلى جانب ذلك، فإن استخدام الفحم يزيل الدهون الزائدة الموجودة على الوجه، مما يقضي على مشكلة البشرة الدهنية. الفحم يطرد الأوساخ والغبار المترسب في مسام الوجه. وبالمثل فإن استخدام الزبادي يعزز لون البشرة ويرطبها ويزيل مشكلة حب الشباب.