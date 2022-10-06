للتأكد من جمالها.. وضع وجه عروس هندية في الماء بحفل زفافها (فيديو)

في مشهد غير مألوف، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف في الهند.

خلال الحفل، تقدمت سيدتان، تحمل إحداهما إناءً به ماء، ناحية العروس، ومن ثم وضعا وجهها في الماء أمام الحضور.

وما أن رفعت العروس رأسها، وضعت إحدى السيدتين منديلًا على بشرة الأولى، قبل أن تزيله عنها وترفعه عاليًا تجاه الحضور.

ويبدو من المقطع، بأن السيدتين حرصتا على التأكد من حقيقة جمال العروس، في سلوك أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفيديو.. عائلة هندية تتأكد من عروس ابنهم انها جميلة جمال رباني، وليس مبالغة في المكياج pic.twitter.com/LnEbvsxUfe — سكوب (@Scope_iq) October 3, 2022

أيد البعض فكرة التأكد من جمال العروس قبل الزواج بهذه الطريقة، بينما عارض البعض الفكرة ورأى بعض متداولي المقطع أنه يظهر عرضًا للترويج لمكياج لا ينتزع بالماء وأنه مجرد دعاية لمنتج جديد.

ورأى بعض متداولي المقطع أنه يظهر عرضا للترويح لمكياج لا ينتزع بالماء، فيما أيد البعض فكرة التأكد من جمال العروس قبل الزواج بهذه الطريقة.