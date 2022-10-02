طفلك يعاني من الإمساك؟ إليكِ الأسباب المحتملة

الإمساك من الأعراض الشائعة التي تصيب الأطفال من جميع الأعمار، وقد يكون مجرد عَرَض لمرض أُصيب به الطفل، وقد يكون بسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي أو بفعل الحساسية. في جميع الأحوال فإن إصابة الطفل بإمساك تكون أزمة للأم والطفل، حيث يجعل الإمساك الطفل سريع الغضب وأكثر عصبية، كما يؤثر على شهيته ونومه ونظام يومه.



وتفيد التوصيات الطبية بضرورة استشارة طبيب الأطفال، في حالة إصابة الطفل بالإمساك، خاصة إذا كان مصحوباً بآلام في البطن، أو آلام أثناء التبرز، أو تصلب البراز، أو تصلب البطن، أو فقدان الشهية.

إذا كان طفلك يعاني من الإمساك، فالأسباب التالية التي تؤدي إلى ذلك هي الأكثر شيوعاً بين الأطفال. تحققي منها لتتعرفي إلى سبب إصابة طفلك بالإمساك، وتتمكني في علاجه بطريقة سليمة.

1- قلة شرب الماء

المياه مهمة لتنظيم عملية الهضم، فإذا نسي الطفل شرب الماء، يحدث به عسر هضم، وبالتالي الإمساك.

لذا ذكري طفلك بشرب الماء باستمرار، واحرصي على أن يدخل جسم طفلك نسبة كافية من المياه يومياً.

2- النظام الغذائي غير الصحي

النظام الغذائي الصحي يشمل الألياف التي تسهم في تنظيم حركة الهضم والإخراج بسهولة، لذا فإذا كان النظام الغذائي لطفلك يفتقر إلى الألياف، غالباً هذا هو سبب إصابته بالإمساك.

والألياف متوفرة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، لذا احرصي على أن يشكل النظام الغذائي لطفلك، مصادر غذائية تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

3- الكسل وقلة النشاط البدني

قلة النشاط البدني لطفلك يصيبه بكسل في حركة الهضم، وبالتالي الإمساك، لذا شجعي طفلك على الحركة، وقللي من وقت جلوسه أمام الشاشات والأجهزة الذكية.

4- قصور الغدة الدرقية

إصابة الطفل بقصور الغدة الدرقية من أهم أسباب معاناته من الإمساك، وقصور الغدة الدرقية يتعرف إليه الطبيب من خلال الفحوصات الطبية، ويتم العلاج بالعقاقير الطبية.

5- الحساسية من اللاكتوز

عدم تحمل الطفل اللاكتوز، يسبب الإصابة بالإمساك.

6- التهاب الزائدة الدودية

إصابة الطفل بالتهاب الزائدة الدودية يصيبه بالإمساك، كما يصاحبه آلام شديدة في البطن.

7- انسداد الأمعاء

قد يُصاب الطفل بالإمساك بسبب انسداد أمعائه، وهذا يُكشف عنه باستخدام الأشعة السينية والفحص السريري.

8- الأسباب النفسية

إصابة الطفل بالتوتر أو القلق أو الحزن أو الصدمة نتيجة العنف الأسري أو الظروف الأسرية غير المستقرة أو المشاكل الأكاديمية أو عدم قدرته على تكوين دائرة اجتماعية، جميعها أسباب تؤدي إلى الإصابة بالإمساك.