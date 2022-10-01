عملية تجميل فاشلة تشوه وجه فتاة برازيلية بشكل غريب! (فيديو وصور)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور فتاة عشرينية برازيلية شوّهت عملية تجميل فاشلة، وجهها بشكل غريب.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد أجرت إيزيس دي أوليفيرا، من مدينة بالماس شمال البرازيل، عملية لنفخ الشفاه، ولاحظت في البداية أن هناك جزء في الشفة العلوية أكبر من السفلية.

وأضافت الصحيفة أن الشابة اعتقدت بأن الأمور ستتحسن بمرور الوقت، لكن بمجرد أن مرت ساعة، ازداد الأمر سوء، إذ أصيبت بورم غير طبيعي جراء حساسية مصابة بها تجاه المواد الموجودة لحشو شفاهها.

ونشرت إيزيس لقطات مما تعرضت له على موقع تيك توك، وحصد الفيديو ما يقرب من 1.5 مليون مشاهدة، مشيرة إلى أن وجهها بدأ ينتفخ بشكل لا يمكن السيطرة عليه بمجرد إعطائها الإنزيم.

أصيبت إيزيس دي أوليفيرا من مدينة بالماس شمال البرازيل بورم غير طبيعي جراء حساسية مصابة بها تجاه المواد الموجودة لحشو شفاهها ونشرت الطالبة لقطات مما تعرضت على موقع تيك توك وحصد ما يقرب من 1.5 مليون مشاهدة مشيرة إلى أن وجهها بدأ ينتفخ بشكل لا يمكن السيطرة عليه بمجرد إعطائها الإنزيم pic.twitter.com/MTsY0soz2P

أصيبت إيزيس دي أوليفيرا من مدينة بالماس شمال البرازيل بورم غير طبيعي جراء حساسية مصابة بها تجاه المواد الموجودة لحشو شفاهها ونشرت الطالبة لقطات مما تعرضت على موقع تيك توك وحصد ما يقرب من 1.5 مليون مشاهدة مشيرة إلى أن وجهها بدأ ينتفخ بشكل لا يمكن السيطرة عليه بمجرد إعطائها الإنزيم pic.twitter.com/MTsY0soz2P — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) September 27, 2022

وقالت في تصريحات صحفية: “في غضون ساعة كان كل شيء منتفخًا للغاية بالفعل. هرعت إلى المستشفى، وأعطوني الأدرينالين والمنشطات والأدوية المضادة للحساسية وكان هناك متسع من الوقت ليهدأ كل شيء”.

في ذات السياق كشفت إيزيس أن الأمر استغرق أربعة أيام حتى يعود وجهها إلى طبيعته، وأكدت بأنها لا تخطط لإجراء المزيد من العمليات التجميلية في أي وقت قريب.

وأوضحت أنها قررت نشر لقطات من حادثتها المؤلمة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الآخرين من المخاطر المحتملة لمثل هذه الإجراءات، لكنها لم تكن لديها أي فكرة عن أنها ستنتشر على نطاق واسع.