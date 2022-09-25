دجاج بالزبدة…وصفة نهاية الأسبوع السهلة والبسيطة!

طريقة التحضير و التقديم:

المقادير

– لتتبيلة الدجاج :

لبن زبادي : نصف كوب

عصير الليمون : 1 حبة

الثوم : فص (مهروس)

الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

غارام ماسالا : ملعقة صغيرة

الخل : ملعقة كبيرة

الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

ملح : ملعقة صغيرة

صدر الدجاج : 4 صدور (مسحب ومقطع مكعبات)

– لصوص الدجاج :

الزبدة : 50 غم

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

البصل : 2 حبة (مفروم)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

هيل : 8 حبات (حبّ صحيح)

الكمون : ملعقة صغيرة (حبّ)

فلفل أسود : ملعقة صغيرة (حبّ)

ورق غار : 2 ورقة

كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

طماطم : 4 حبات (مقشرة ومفرومة)

كريمة الطبخ : كوب

الكاتشاب : 3 ملاعق كبيرة

صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

غارام ماسالا : ملعقة كبيرة

مرق دجاج : 1 مكعب

كزبرة خضراء : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

1. لتتبيلة الدجاج: اخلطي جميع مكونات التتبيلة بوعاء جانبي، وأضيفي مكعبات صدر الدجاج المقطع واتركيه بالتتبيلة ينقع لمدة ليلة كاملةأو 3 ساعات على الأقل.

2. أدخلي الدجاج للفرن مدة نصف ساعة على درجة حرارة 200.

3. لتحضير صوص الدجاج: في قدر على النار، ذوبي الزبدة مع الزيت النباتي، وأضيفي البصل المفروم وقلبيه.

4. أضيفي الزنجبيل على البصل، والثوم، والهيل، والكمون، والفلفل الأسود، وورق الغار، والكزبرة المطحونة، والطماطم المفرومة، وكريمةالطبخ، والكاتشاب، وصلصة الطماطم، وغرام ماسالا، ومكعب مرق الدجاج، وحركي.

5. ضعي خليط صوص الدجاج بإبريق الخلاط الكهربائي، واخلطي المزيج جيداً.

6. باستخدام مصفاة، صفّي المزيج بقدر على النار.

7. أضيفي قطع الدجاج المشوي على الصوص المصفى وقلبيه قليلاً.

8. زيني بالقليل من الكزبرة الخضراء المفرومة، وقدمي الدجاج ساخناً.